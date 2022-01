Raúl Agné: «No puc donar el resultat per bo, hem fet ocasions per guanyar»

El tècnic considera que l'equip té manca «d'eficàcia» i creu que l'àrbitre no va xiular un penal clar

Actualitzada 09/01/2022 a les 17:56

L'entrenador del Nàstic, Raúl Agné no ha sortit satisfet de l'empat contra el líder. Agné considera que l'equip mereixia més «no podem donar el resultat per bo, ells no han generat res i nosaltres hem fet més ocasions per guanyar». El que sí que ha satisfet al tècnic grana és el joc que han realitzat els dos nous fitxatges, tant Dani Romera com Elías Pérez, que han jugat de titulars. «Dani Romera és un jugador que ens donarà molt, avui ha tingut tres ocasions clares» i «Elías encara s'ha d'adaptar a la posició que juga però estic molt satisfet amb ells».El tècnic ha apuntat que el problema de l'equip és «l'eficàcia, que algun dia es girarà, però avui dia ens costa massa fer gol, necessitem massa per guanyar».Un poc encert que se li suma la jugada polèmica del partit, un penal sobre Aythami que no ha xiulat l'àrbitre, però que Agné veu clar: «El penal és clar, ho he vist per la televisió. Està clar que l'àrbitre ho farà el millor que podrà, però... el penal ha estat clar».Bon partit del Nàstic que no ha acompanyat el resultat, un empat amb la sensació de perdre dos punts, però un equip que millora i té punts forts com «defensivament som un bloc bo, estic molt satisfet perquè els rivals ens generen molt poc, a vegades controlen el partit, però no fan gols». El Nàstic inicia el 2022 amb un empat contra el líder amb un bon partit però encara amb el compte pendent del gol. L'últim partit de la primera volta serà dissabte a casa del Linense.