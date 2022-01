El gol esquiva al Nàstic (0-0)

Els granes no aconsegueixen foradar la porteria rival i marxen amb un empat que no satisfà ni a l'equip ni a l'afició

Actualitzada 09/01/2022 a les 14:43

Entra Carbia

Nou any, mateixa història. El gol continua sent el compte pendent dels grana que veuen com una vegada més no aconsegueixen una victòria merescuda per culpa de fallar en el més important del futbol, el gol. Els fitxatges Elías Pérez i Dani Romera, peticions de Raúl Agné, van debutar a l'onze inicial i el davanter, cedit per la Ponferradina, va liderar les ocasions ofensives del conjunt grana, però el Nàstic finalment suma un punt que no satisfà a ningú.Els dos conjunts arriben aquest any amb moltes ganes de jugar a futbol, i això s'ha vist durant els primers minuts de la primera part. Ben aviat tant el Nàstic com l'Albacete s'han repartit la possessió. Els manxecs, líders, enllaçaven pilotes cap a la porteria grana, però Manu García les aturava sense gaires problemes. La primera ocasió clara del partit l'ha tingut el Nàstic i, com no podria ser d'altra forma, l'ha protagonitzat un dels fitxatges estrella d'aquest mercat d'hivern, Dani Romera. Al minut sis, el davanter es va colar entre la defensa de l'Albacete i va aconseguir rematar una pilota des de l'àrea petita que l'atura l'exgrana Bernabé, i la desvia a córner. Primer avís del Nàstic de què seria la primera part del conjunt de Raúl Agné. Durant els primers quinze minuts l'Albacete intentava controlar la pilota i generar jugades, però es topava sempre amb una defensa grana. Ho intentava de córner amb un bon remat de Djetei al primer pal, però Manu García estava atent. Ben aviat la participació de l'actual líder es va reduir a contenir els embats del conjunt grana. A partir del minut vint de la primera meitat el partit es va transformar en un setge grana constant a la porteria de Bernabé. El Nàstic es veia còmode a l'atac i poc a poc s'anava apropant i a l'àrea i generant perill. Dani Romera la va tenir de nou, en una jugada similar al primer remat, però aquesta vegada no va poder empènyer una pilota a l'àrea petita que amb una mica de col·laboració per part del davanter hagués acabat dins de la porteria. L'Albacete intentava dir la seva, però el Nàstic tallava ràpidament els seus intents i aprofitava per anar al contraatac. En una d'aquestes, Robert Simón va encendre el motor i va córrer des del mig del camp superant a Julio Alonso i va posar un centre que no va rematar Pablo Fernández per mil·límetres. El davanter grana es va mostrar actiu durant la primera meitat, lluitant a l'atac i fins i tot, atent en defensa, baixant al suport i pispant alguna pilota al mig del camp.La jugada més clara de la primera meitat va ser el gol anul·lat de Dani Romera al minut 30. Després d'una jugada lluitada dins de l'àrea de l'Albacete, la pilota va acabar als peus de Dani Romera que la va engaltar cap a dins de la porteria de Bernabé. Un xut excel·lent de l'atacant que va ser anul·lat per una falta prèvia a aquesta jugada per part de Ribelles, que va caure clarament sobre un defensor del conjunt de Rubén de la Barrera.La segona meitat va començar amb la mateixa dinàmica que va acabar la primera, el Nàstic estava centrat a l'atac, sense deixar respirar al conjunt visitant. S'havia de fer gol com sigui, i així ho va entendre Robert Simón. La primera jugada de perill pels grana de la segona meitat, Albarrán centra des de la dreta i l'ex del Badalona remata al primer pal amb el pit, però el xut surt a la dreta de la porteria de Bernabé. Aquesta energia de la segona meitat es va aturar en sec després d'un quart d'hora de joc. En aquest moment el conjunt d'Agné es va començar a apagar i l'Albacete ho va aprofitar per convertir-se en el protagonista del partit. La possessió la va controlar el conjunt visitant i la pilota poc a poc s'anava apropant amb perill a l'àrea de Manu García. El primer avís l'ha tingut Jordi Sánchez, que ha finalitzat un contraatac de l'Albacete amb un bon remat, però Manu García mostrava la seva seguretat atrapant l'esfèric.L'Albacete tenia el control del partit durant la segona meitat, la possessió era seva però no les ocasions. Les més clares encara les ha tingut el club Gimnàstic. Al minut 60 Agné decideix moure banqueta i treu a Fran Carbia, pitxitxi grana que avui estava a la banqueta, i a Bonilla per Pablo i Elías Pérez. Minuts després, el de Sant Pere i Sant Pau ja ha generat perill. El davanter, murri, es cola entre els defenses i aconsegueix rematar una pilota que en moltes ocasions seria gol segur, però Bernabé se la va trobar i va aturar la pilota. L'Albacete continuava aproximant-se a l'àrea grana sense èxit fins que al minut 74 va passar la primera jugada de la discòrdia, un jugador manxec cau dins de l'àrea i l'àrbitre veu clarament que la jugada no valia la pena màxima. Minuts després, la mateixa jugada va tenir lloc a l'àrea de l'Albacete. En aquest cas, la defensa manxega va tirar a terra a Aythami agafant-lo de la samarreta, un penal clar que l'àrbitre no va voler veure-ho.Els minuts passaven i ni l'Albacete ni el Nàstic aconseguien generar ocasions de gol, per molt que el conjunt visitant tingués més la pilota, Manu García mai va sentir massa perill. El conjunt grana no es va trobar còmode a la segona meitat, per molt que Romera ho intentés, els d'Agné no trobaven el joc que van assolir durant la primera meitat.Primer partit del Nàstic al Nou Estadi de l'any i tant l'equip com l'afició surten amb la sensació que s'han perdut dos punts. Un empat que no satisfà a ningú i menys als de Raúl Agné, que necessiten sumar punts per tornar a lluitar per al play-off. La defensa grana acompanya, un mur sòlid que ha impedit finalitzar jugades a tot un líder com és l'Albacete, el joc ofensiu ha sortit a la primera meitat, amb un Dani Romera incisiu i un mig del camp ben centrat. Però el que segueix sense aparèixer és el gol, que continua esquivant al conjunt grana i ennegreix un bon partit que podria haver acabat amb victòria local perfectament.