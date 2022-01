Elías Pérez i Dani Romera podrán jugar aquest diumenge amb el Nàstic

El club ha donat de baixa a Fullana i espera la seva sortida en els propers dies

Actualitzada 08/01/2022 a les 13:35

El Nàstic ha donat la baixa al migcampista balear Francesc Fullana el que significa que pot inscriure a les dues incorporacions d'aquest mercat d'hivern, el davanter Dani Romera i el migcampista Elías Pérez, que podrien debutar demà mateix contra l'Albacete si Raül Agné ho considera.Després d'alliberar dues fitxes amb la sortida en forma de cessió de Pol Ballesteros al Badalona i la baixa de Fullana, el Nàstic ja té prous fitxes lliures per inscriure a Romera i Elías. Ballesteros i Fullana s'uneixen al capítol de sortides a Óscar Sanz, que també ha marxat cedit, en aquest cas a l'Ebro, i Aleksander Cirkovic, que ha rescindit el seu contracte amb el club.L'interior balear, de 32 anys, va arribar a Tarragona l'estiu de 2020, i ha aportat 2 gols i dues assistències a l'equip en 42 partits disputats. Fullana ha estat important en alguns trams de temporada, tant per Seligrat com pel mateix Agné, però mai ha acabat de mostrar el nivell que s'esperava d'ell. De moment, ja hi ha diversos equips de Primera RFEF atents als moviments del mallorquí.