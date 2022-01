Un accident acaba amb el somni de Marcel Quirós i Artur Aragonès al Dakar

Va succeir quan el pilot tarragoní arreglava la caixa de canvis del Lada Niva

Actualitzada 06/01/2022 a les 19:28

El somni del Dakar de Marcel Quirós i Artur Aragonès acaba de manera abrupta. Els pilots tarragonins es van veure obligats a abandonar la competició aquest dijous quan Quirós va tenir un accident mentre s'ocupava d'arreglar un assumpte mecànic del seu vehicle, el Lada Niva.

«Estava comprovant la reparació quan es va desprendre una peça del vehicle que em va impactar al pòmul, provocant-me cinc fractures i dos talls a la cara», comentava Marcel Quirós des d'un hospital de Riyadh. El pilot es mostrava trist per la situació d'abandonar la competició i assegura que no ha patit ferides greus. «De la lesió estic bé, la llàstima és haver d'abandonar el Dakar, era el nostre somni i ho estàvem fent molt bé, superant els problemes mecànics... estem fotuts, però ho tornarem a intentar», deia. Aquest divendres el pilot rebrà l'alta de l'hospital i començaran els tràmits per tornar a la ciutat.

Aquesta ha estat una setmana intensa pels pilots tarragonins a la competició del Dakar Clàssic, dedicada a vehicles de més de 25 anys. El passat dilluns la segona etapa es va haver de cancel·lar a causa de les intenses pluges al desert d'Aràbia, que van anegar el vivac i la competició va haver de continuar directament a la tercera etapa. Si les condicions meteorològiques no van acompanyar en l'anterior, en aquesta no ho va fer la sort. El Lada Niva tarragoní va trencar la caixa de canvis al quilòmetre 60 de la tercera etapa a Al Qaisumah. Quirós i Aragonès es van posar mans a l'obra ràpidament per reparar el cotxe i poder recuperar el temps perdut durant la quarta etapa. El pilot ho va aconseguir, va fer funcionar de nou el vehicle, però encara havia de fer algunes comprovacions. Va ser en aquell moment quan va ocórrer el tràgic accident que els va obligar deixar el Dakar. Un comiat amarg pels tarragonins, que abandonen fora de carrera, però estan convençuts que reprendran l'aventura. Tenen un compte pendent amb el desert.