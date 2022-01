El Nàstic rep un Albacete en ratxa i és el tercer líder consecutiu al Nou Estadi

El conjunt de Rubén de la Barrera arriba amb un potencial ofensiu temible, amb tres jugadors entre els pitxitxis de la categoria

Actualitzada 06/01/2022 a les 19:02

El Club Gimnàstic enceta l'any 2022 amb la visita de l'Albacete al Nou Estadi, partit que correspon a la jornada 18. Els manxecs són el tercer equip consecutiu que arriba a la ciutat en qualitat de líder, després de l'Atlético Baleares i el Villarreal B. I és que els de Rubén de la Barrera van aconseguir la posició gràcies a l'ajuda dels grana, amb la derrota del filial groguet contra els de Raúl Agné.

L'Albacete arriba al Nou Estadi en un estat de forma temible, en ratxa de victòries i sense conèixer la derrota des del mes de novembre. Precisament va ser en un partit fora de casa, al camp del Linense, el que serà següent rival del Nàstic fora de Tarragona. Els últims tres partits de l'Albacete van acabar amb victòria, contra l'Alcoyano (2-0), contra l'UCAM Murcia a domicili (1-2) i l'últim partit de l'any contra l'Algeciras (3-1), un triomf contundent que els va servir per passar les vacances de Nadal mantenint-se a la part més alta de la classificació.

Els de Rubén de la Barrera arriben amb la baixa de Sergi Maestre, un jugador habitual al mig del camp, que es perdrà gran part de la temporada després de trencar-se els lligaments del genoll esquerre. Però sí que estaran disponibles les estrelles de l'equip. L'atenció se centra en Manu Fuster, el migcampista ofensiu que és un dels pitxitxis de la categoria amb 7 gols. Totes les jugades passen per les seves botes i ell s'encarrega de transformar-les en perill. És un jugador decisiu, que apareix quan l'equip el necessita. El potencial ofensiu dels manxecs el completa el davanter Jordi Sánchez que ha marcat sis gols aquesta temporada, tres en els últims dos partits, el que confirma el seu estat de gràcia. L'extrem esquerre Rubén Martínez culmina el trident golejador amb cinc dianes. Aquest poder ofensiu l'obtenen del mig del camp. L'Albacete juga amb un 4-2-3-1, un esquema que permet elaborar jugades incisives per banda, i demostra per què és el tercer equip que més gols fa del grup. A la part defensiva de l'equip hi ha vells coneguts de l'afició grana. El porter Bernabé Barragán ha estat l'encarregat de guardar la porteria manxega els últims cinc partits, l'últim amb el braçalet de capità, i ha rebut un total de quatre gols. L'eix de la defensa de l'Albacete el formen dos jugadors contundents, un d'ells també és exgrana. Mohamed Djetei és un dels centrals més utilitzats per Rubén de la Barrera, acumulant 1.177 minuts aquesta temporada.

Però hi ha esperança pel Nàstic. Si l'Albacete té algun compte pendent aquesta temporada, són els partits com a visitant. El únics partits que ha perdut l'equip manxec són fora de casa i, de fet, el balanç és negatiu amb quatre derrotes, tres victòries i un empat. Els de Rubén de la Barrera van caure a casa dels seus rivals directes, Atlético Baleares i Villarreal B, i també contra el Cornellà i el Linense, en totes les derrotes caient per més d'un gol, menys contra els barcelonins.

L'Albacete és la primera pedra del camí del Nàstic aquesta temporada, i els de Raúl Agné han d'aprofitar la seva resiliència al Nou Estadi per aconseguir la primera victòria de l'any en el primer partit. S'ha de guanyar al líder, que ve intractable amb tres victòries consecutives, però aquest mèrit ja es va aconseguir contra el Villarreal B, l'últim partit de l'any a casa.