Agné: «Elías Perez i Dani Romera són dos jugadors que volia»

Actualitzada 07/01/2022 a les 14:59

En la primera roda de premsa de l'any i la prèvia al partit que enfrontarà aquest diumenge al Nàstic contra l'Albacete, l'entrenador grana ha deixat una cosa clara: «Vam acabar l'any com no volíem i l'aturada ens va bé per refrescar les idees». Raúl Agné ha confessat que ara el seu equip encara el tram de temporada més important i que la situació que viu l'equip no és la idíl·lica pel que fa als resultats, tot i que s'ha mostrat satisfet del joc i les idees que plasma l'equip al terreny de joc. «L'equip ha fet mèrits per estar millor, però el futbol no entén de mèrits» ha confessat, «Ara per ara som dels equips que juguen millor a futbol, dels que generen més i ens calen resultats i gols», ha matisat.La roda de premsa s'ha centrat en les dues noves incorporacions a l'equip, Elías Perez i Dani Romera i Agné ha aclarit que són una petició expressa que va fer a la direcció esportiva del club, a qui ha volgut agrair la feina feta. «Són dos jugadors que volia, ens aportaran molt i el que hem de fer ara és que s'adaptin el més ràpid possible» ha dit. Preguntat sobre si podràn jugar, l'entrenador s'ha limitat a dir que la seva tasca es tenir tots els jugadors preparats.Agné també ha confessat que l'equip té un problema amb el gol i ha declarat que «això no és només una qüestió de davanters, els mitjos també han de fer gols, igual que els centrals han de fer gols en jugades d'estratégia», remarcant que Elías Perez és un jugador amb arribada i en aquest sentit pot ajudar a l'equip.Finalment, preguntat per l'equip rival, ha volgut destacar que el líder de la classificació és un equip que juga bé amb un entrenador que té les idees molt clares. «No estarem pressionant tota l'estona, ells són molt verticals i tenen un gran equip, viurem moments de tota mena», ha finalitzat.