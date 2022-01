El Nàstic cedeix Oscar Sanz al CD Ebro i ja treballa en les próximes sortides

El club té l'objectiu que els nous fitxatges puguin jugar contra l'Albacete el diumenge i ultima les sortides de Pol Ballesteros i Francesc Fullana

Actualitzada 04/01/2022 a les 20:30

El Nàstic de Tarragona posa en marxa l'operació sortida de l'equip. Si la setmana passada l'entitat va anunciar la renovació i la cessió d'Andrei Lupu al Numancia, ahir va continuar en la línia d'oferir altres opcions a jugadors que no han tingut presència aquesta temporada. Aquest és el cas d'Oscar Sanz, que marxa cedit al CD Ebro de Segona RFEF.

El migcampista de Sant Sadurní d'Anoia va pujar de la Pobla de Mafumet al primer equip el passat estiu després d'una gran temporada en el filial. Malgrat ser una de les perles del filial, aquesta temporada ha estat, juntament amb el tercer porter Venetikidis, un dels jugadors que no ha debutat amb la samarreta grana sota les ordres de Raúl Agné.

Sanz és un migcampista de caràcter defensiu i la darrera temporada a la Pobla va jugar 23 dels 30 enfrontaments, alguns d'aquests, fins i tot, com a central. A l'entitat grana l'interessa que el jugador continuï la seva progressió amb minuts. El club l'ha cedit fins al 30 de juny d'aquest any, la mateixa data que acaba el seu contracte que el vincula amb l'entitat grana. Tot i que encara no ha renovat, des del Nàstic esperen al seu retorn aquest juliol per decidir la situació. Sanz marxa per guanyar experiència al CD Ebro, equip de Segona RFEF que actualment es troba en posicions de descens amb 17 punts. Una divisió inferior, però ideal per acumular minuts a les cames.

L'operació sortida ja està en marxa i els següents en abandonar l'equip seran Pol Ballesteros i Francesc Fullana. L'extrem també sortirà de l'equip en qualitat de cedit. Ballesteros és un jugador apreciat per l'entitat, l'any passat va oferir un bon rendiment com a revulsiu de luxe del Nàstic de Selgirat, convertint-se en el tercer màxim golejador de l'equip amb quatre dianes. Aquesta temporada va perdre el protagonisme que tenia i ha jugat un total de 74 minuts repartits en quatre partits on ha sortit des de la banqueta. El club té clar que el jugador té molt de potencial i ha posat damunt la taula una cessió fins a final de temporada. Aquesta situació ha cridat l'atenció de diferents clubs de Primera i Segona RFEF, però l'objectiu és un equip on s'asseguri que el jugador sigui titular.

L'altre jugador que abandonarà l'equip és Francesc Fullana. El balear ha sigut un jugador important aquesta temporada amb Agné, però no ha acabat de convèncer a la directiva, que busca un nou equip a una de les fitxes més altes de la plantilla.

Aquesta setmana és clau per l'operació sortida. L'objectiu del Nàstic és que tant Dani Romera com Elías Pérez estiguin disponibles per jugar contra l'Albacete aquest diumenge. Per aquest motiu, les oficines de la Budallera treuen fum per aconseguir aclarir aquesta situació el més ràpid possible perquè, si no abandonen l'equip dos jugadors majors de 23 anys, no hi haurà fitxes disponibles per donar l'alta federativa als fitxatges i, llavors, no podran debutar diumenge.

Amb la sortida de Sanz, el Nàstic té disponible una fitxa per un jugador sub23. El mercat d'hivern acaba de començar i el club no vol tancar la porta massa aviat a possibles noves incorporacions.