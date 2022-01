Les victòries del Nàstic passen per una davantera en ple estat de forma

L'equip només ha guanyat aquesta temporada quan un dels homes de referència grana aconsegueixen marcar com a mínim un gol

Actualitzada 03/01/2022 a les 20:15

El Gimnàstic de Tarragona enceta el 2022 amb la intenció de capgirar la mala dinàmica per la qual estan passant. Aquestes vacances de Nadal han servit als futbolistes de la plantilla per desconnectar i concentrar-se en mostrar el nivell que s'espera del grup. Per tornar als somriures, s'ha de passar per derrotar el líder, l'Albacete, al Nou Estadi. Una tasca que sembla complicada, però que ja l'han complert recentment. L'últim partit del 2021 a casa va acabar amb victòria contra el Villarreal B, en aquell moment al capdavant de la classificació, amb un solitari gol de Pablo Fernández.

I és que un dels comptes pendents de la temporada pel Nàstic és aquest, el gol. El club grana és un dels que menys marca de tota la primera RFEF, però aquest fet no significa que la davantera no sigui decisiva. En les 17 jornades que s'han disputat aquesta temporada, el Nàstic ha aconseguit marcar en 10 enfrontaments. D'aquests, només 6 partits han acabat amb victòria dels de Raúl Agné i en tots ells han anotat els davanters de l'equip.

Malgrat que cap dels davanters del club grana destaqui especialment aquesta temporada per la quantitat de gols, sempre que s'han mostrat endollats en un partit, el Nàstic ha guanyat. Fran Carbià i Édgar Hernández són els pitxitxis de l'equip amb tres dianes i Pablo Fernández els segueix amb dues. Tots ells han sigut herois de l'equip en alguna jornada i, al mateix temps, qüestionats quan no ho han aconseguit. Però la realitat és que el Nàstic no ha sumat els tres punts aquesta temporada sense que en participi un d'ells. Només ha estat al partit contra el Castellón quan aquesta norma no s'ha complert. El Nàstic va empatar fora de casa amb gol d'Édgar Hernández, un jugador que, juntament amb Fran Carbià, s'ha convertit en el punta més important per l'equip, sempre que les lesions li han permès.

Dels quatre futbolistes amb què comptava Agné per aquest treball, només Pedro Martín no ha vist porta encara. El davanter va renovar el passat estiu i es prometia com un dels jugadors importants, però ni la sort ni l'encert han estat de la seva part. Va començar la temporada a la titularitat i poc a poc ha anat perdent el protagonisme. Una situació que ha cridat l'atenció d'altres equips de la categoria per incorporar-lo aquest mercat d'hivern, cosa que no és gens fàcil.

L'últim en arribar ha estat Dani Romera. El davanter cedit per la Ponferradina ha aterrat a Tarragona precisament per aportar l'extra de gol que necessita l'equip. Amb un perfil diferent del de Pablo, Edgar i Pedro, Romera arriba per trencar la línia defensiva del rival amb velocitat, i la qualitat d'un jugador que ha jugat a Segona Divisió les últimes dues temporades. A més, té un extra de motivació per demostrar que encara conserva l'instint golejador després de superar una lesió que el va allunyar del seu màxim potencial.

El jugador entrena amb el primer equip i està preparat per debutar amb la samarreta quan Agné el necessiti, però encara no està clar que pugui debutar el diumenge. El Nàstic ha de donar sortida a dos jugadors per poder donar l'alta federativa tant a Romera com a Elías Pérez.