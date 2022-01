El cambrilenc Estanis Pedrola debuta amb el Barça de Xavi

Va entrar en el minut 80 quan el Barça guanyava per la mínima contra el Mallorca

Actualitzada 03/01/2022 a les 12:06

Aquest diumenge es va fer realitat el somni d'Estanis Pedrola. El de Cambrils va debutar amb el primer equip del Barça durant la victòria a domicili contra el Mallorca a La Liga. El jove de 18 anys va ser el tercer canvi dels de Xavi Hernández i va saltar al camp en el minut 80, substituint a Ilias Akhomach.Estanis juga en posicions avançades. És extrem dret, tot i que el seu paper durant el partit va haver de ser més de caràcter defensiu, el FC Barcelona aguantava per la mínima els embats del Mallorca. Finalment, després de jugar els 10 minuts que restaven de partit i fins a sis de descompte, el jugador va acabar el partit amb un somriure per debutar amb victòria sota les ordres de Xavi Hernández.El cambrilenc va poder tenir l'oportunitat gràcies al fet que el FC Barcelona es troba fins a divuit baixes en el primer equip, entre lesionats i contagiats amb la covid-19. Un altre jugador tarragoní, Guillem Jaime, també va ser convocat per al partit, però es va quedar a la banqueta.Una trajectòria exprés per a Estanis. El jugador nascut l'any 2003 va créixer esportivament a les categories inferiors de l'Espanyol on, a l'etapa de juvenil, va prescindir d'ell. El cambrilenc va acabar jugant a la Fundació Base Reus Deportiu on va explotar tot el seu potencial i al mes de juliol de l'any passat va acabar fitxant per al Juvenil A del FC Barcelona. Mesos després, el jugador ha fet el seu somni realitat i ha debutat amb el primer equip amb només 18 anys.