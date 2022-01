El Nàstic un any després: de líders de grup a patir per entrar al 'play-off'

A inicis del 2021 la situació era diferent de l'actual amb un club grana favorit i, enguany, a 5 punts de distància de la zona d'ascens a Segona A

Actualitzada 02/01/2022 a les 20:39

El Club Gimnàstic de Tarragona inicia l'any 2022 lluny de les posicions d'ascens, concretament, a cinc punts del desitjat play-off. L'objectiu de l'equip és entrar al futbol professional i aquesta meta no ha variat gens respecte a l'any passat. La situació, però, és totalment diferent de la versió de l'equip aquest mateix dia del 2021. El darrer any va iniciar la temporada imbatut al Nou Estadi i líder absolut del grup 3A de Segona Divisió B.El 2021 l'equip es veia sòlid, capaç de mantenir el ritme de aquella categoria que era un pas intermig abans de la transformació de la Segona B a la Primera RFEF. El primer partit de l'any es va disputar al Nou Estadi contra el Cornellà. El Nàstic va empatar a dos amb gols del que va ser el pitxitxi i estrella de l'equip Roger Brugué i del revulsiu per excel·lència, Pol Ballesteros. Un d'ells fa les dianes a Segona A amb el Mirandés aquest any, tot i que és propietat del Levante de Primera Divisió. L'altre probablement abandonarà l'entitat grana aquest mercat d'hivern després de perdre el seu rol a les ordres de Raúl Agné.Durant el mercat d'hivern de 2021, l'equip va fer poques incorporacions, amb només la necessitat d'un porter. José Aurelio Suárez va arribar per fer-se un lloc en aquesta posició. També es va convertir en història grana després de marcar el gol de l'empat contra el Villarreal b durant la fase d'ascens.Feras, Lupu i Guillem Jaime van arribar per completar una plantilla amb poques necessitats de reforços. Aquest 2022 la situació és la contrària i l'equip ja ha incorporat a dos jugadors necessaris per canviar la dinàmica, a l'espera de fer algun moviment més aquest mercat.L'any 2021 va deixar moments per a la història grana, des de la humiliant derrota contra l'Atlético Baleares (4-0), que va trencar el somni de l'ascens, passant per un nou projecte, el d'Agné, que va aconseguir el rècord de victòries consecutives al Nou Estadi amb cinc i un bon inici de campanya, fins a la tornada a la cara negativa amb un equip incapaç de guanyar fora de casa i acomiadant l'any amb una nova derrota davant el Costa Brava, antic Llagostera.Nou any, vida nova. Aquest 2022 comença amb el mateix objectiu, el de lluitar per l'ascens i la primera pedra en el camí és l'Albacete. El líder serà el primer rival de l'any al Nou Estadi. Amb els nous reforços, pendents d'inscripció per poder jugar, i la seguretat que encara es té quan es juga davant l'afició, l'equip buscarà començar amb bon peu aquest 2022 retrobant-se amb la victòria. Així ho creu també el capità grana, Joan Oriol, que tot el gran rival assegura que «no estem preocupats perquè l'equip a casa respon molt bé i es veu un altre Nàstic respecte al de fora de casa, és el partit idoni per guanyar».Però més enllà de l'objectiu final, el Nàstic inicia aquesta segona part de la temporada amb comptes pendents que no tenien ara fa un any: regularitat, victòries fora de casa i el gol. Una vegada assolits l'equip podrà començar a mirar cap a dalt.El Nàstic haurà de lluitar més que durant el 2021 per fer el seu somni realitat i tornar així al món del futbol professional.