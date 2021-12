Torna la Sant Silvestre 2021 de Tarragona amb inscripcions completes

Des de l'organització es preveu que, tot i que tothom té el seu dorsal, només participi avui un 70% per culpa de la pandèmia de la covid-19

Actualitzada 30/12/2021 a les 21:31

Avui torna una de les tradicions més esperades per als atletes de la demarcació. La ciutat de Tarragona es dona cita per la 17a Cursa BBVA Sant Silvestre que es té previst iniciar a les 17:15. L'edició d'enguany és més especial perquè significa el retorn després que no es pogués celebrar el 2020 a causa de la pandèmia de la covid-19.

La tradicional cursa torna amb força. Des de Tarragona Fondistes, entitat que organitza l'esdeveniment, s'han mostrat emocionats perquè, de les 1.500 places que hi havia com a màxim, s'han complert totes les participacions al 100% des de fa setmanes. D'altra banda, des de l'organització preveuen que la pandèmia de la covid-19 torni a afectar a la cursa, en aquest cas en la participació final. Preveuen que avui només es presenti un 60 o 70% de les participacions, molts esportistes són positius o contactes i el confinament els apartaria definitivament de la cursa. Malgrat tot, gran part de les persones han passat a recollir durant aquests dies al Mercat Central de Tarragona el seu dorsal i els obsequis. Qui encara no hagi passat a recollir el seu dorsal, té temps de passar pel Mercat de 10.00 a 13.00 hores d'avui.

La pandèmia de la covid-19 finalment ha afectat la cursa més enllà de la possible participació. La idea de la 17a edició de la Sant Silvestre era córrer un trajecte de 6 quilòmetres per la Part baixa de la ciutat i el Serrallo, però finalment serà de 5 quilòmetres.

També s'han presentat altres canvis per aquesta edició per garantir les mesures de seguretat per la pandèmia. Primerament, s'ha establert una sortida esgraonada per garantir la distància de seguretat entre els corredors. La sortida oficial és a les 17.15 i s'organitza en grups de 150 persones que aniran sortint progressivament deixant uns 300 m de distància entre els participants. A més, portar mascareta és obligatori per als corredors durant la sortida, i només la podran treure passats els primers 100 m de recorregut. A l'arribada a la meta, l'ús de la mascareta torna a ser obligatori i l'organització en tindrà per als competidors que ho necessitin.

Des de l'organització informen que el primer grup a sortir hi poden accedir els homes de menys de 18 anys i les dones de menys de 20 anys, sempre que ho acreditin a la taula d'incidències de la sortida.

Finalment, també ha quedat cancel·lat l'acte d'entrega de premis. Una vegada acabi la cursa, els guanyadors podran accedir individualment a una zona preparada on se'ls farà entrega del trofeu i es farà una foto.

El recorregut de la 17a Cursa de Sant Silvestre és amb sortida i arribada a la Llotja de Pescadors, passant pel Passeig de la Independència, carrer Torres Jordi, Vidal i Barraquer, Manuel de Falla, Pere Martell, carrer Reial, Trafalgar, Moll de Costa, Escala Real fins a la rotonda de l'Escullera, en aquest moment es tornarà a passar pels mateixos carrers de tornada fins a la tornada a la Llotja de Pescadors.

S'esperen afectacions al trànsit durant la realització de l'esdeveniment esportiu pels carrers mencionats de recorregut oficial. A més, la Guàrdia Urbana reserva l'espai d'estacionament dels carrers Felip Pedrell, Pere Martell i Manuel de Falla de 8.00 a 20.00 hores a causa de la cursa de Sant Silvestre.