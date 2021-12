Reus recupera la Sant Silvestre als carrers de la ciutat després d'una edició virtual

Des del consistori esperen la participació de més de mil persones entre nens i adults aquest any

Actualitzada 30/12/2021 a les 21:40

La cursa de Sant Silvestre torna avui als carrers de la ciutat de Reus. L'esdeveniment esportiu recupera la presencialitat després que l'any passat les mesures contra la pandèmia de la covid-19 van provocar que es realitzés de manera virtual. Des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament esperen que la participació d'aquesta tretzena edició superi el miler de persones entre adults i nens. La cursa està dividida en diferents recorreguts, adaptats als grups d'edats. La tradicional, per als adults, consta d'un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça Univers. Com a mesura de seguretat, la mascareta és obligatòria per a tots els participants durant la sortida i l'arribada a la meta. A més a més, s'ha allargat el punt de sortida des de la plaça Univers fins a un petit tram de l'avinguda Onze de setembre amb l'objectiu de donar l'espai suficient per respectar la distància de seguretat entre els participants.

El recorregut té trams en què es prohibirà l'estacionament entre 8 i 19 hores i entre 12 i 19. Mentre que tot el recorregut es tallarà al trànsit de vehicles en el moment de la cursa, que començarà a les 16:30 hores. Això afectarà l'avinguda Sant Jordi, direcció plaça Llibertat, avinguda Sant Jordi, direcció plaça Pompeu Fabra, avinguda Onze de setembre, carrer Bertran de Castellet, carrer Gaudí, carrer General Moragues, plaça Llibertat, avinguda Prat de la Riba, avinguda President Companys, carrer Sant Joan, plaça Prim, raval de Jesús, raval Martí Folguera, raval de Robuster, raval de Sant Pere, raval del Pallol, raval de Sant Anna i carrer Llovera.

Des de l'ajuntament, destaquen el caràcter lúdic d'una cursa que enguany fa la sisena edició de la SanSiKids, que es divideix en tres recorreguts per l'avinguda Sant Jordi en diferent franges horàries. La Cursa 1, de nens entre 10 i 12 anys, comença a les 16.30 i consta de 850 metres. La Cursa 2 de 650 metres, s'iniciarà quinze minuts més tard amb nens d'entre 7 i 9 anys. La Cursa 3 amb un recorregut de 250 metres amb el protagonisme de nens de menys de 6 anys i els seus pares que començarà a les 17. Una vegada finalitzada, s'espera una petita cerimònia d'entrega de premis per als guanyadors de totes les curses.