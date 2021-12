Marcel Quirós i Artur Aragonès a punt d'iniciar el Dakar

La competició començarà demà amb el Lada Niva tarragoní al desert

Actualitzada 31/12/2021 a les 17:18

Els tarragonins Marcel Quirós i Artur Aragonès ultimen els preparatius per començar el Dakar Clàssic demà. Els tarragonins van arribar a Jeddah, a l'Aràbia Saudí, el passat dilluns i porten des de llavors posant-se a punt amb les verificacions tècniques i administratives i també el seu vehicle, un Lada Niva. Marcel Quirós destaca a Diari Més des de l'Aràbia que «estem molt emocionats, ja estem preparats per començar i tothom ja comença a saber que el Lada Niva és de Tarragona».«El Dakar és un esdeveniment imparable, hi ha hagut casos de positius entre els equips que competeixen i els han enviat cap a casa». Quirós assegura que «aquí no es fa la mateixa promoció respecte de la Fórmula 1 i ens trobem que la gent no ho coneix masa, però la gent del país és molt hospitalària i s'esforcen per ajudar amb el que convingui». Artur Aragonès assenyala que «amb l'última PCR negativa, ja som participants oficials del Ral·li» i es mostren ansiosos per començar, després d'una llarga setmana de preparatius.Avui té previst realitzar les primeres proves sobre el terreny. L'inici del Dakar té lloc a la ciutat d'Ha'il, però el primer desafiament per als pilots és superar una etapa de 19 quilòmetres des de Jeddah. Unes pistes de terra i les primeres dunes del desert serviran com un primer contacte, però encara que el Ral·li no hagi començat, la competició sí. Aquesta petita prova servirà per ordenar els equips participants segons el seu nivell. Els quinze millors classificats escolliran per ordre inversa de la classificació, la seva posició a la sortida de l'etapa especial 1B.La competició s'encetarà des de ben entrat l'any i és que demà mateix a Ha'il els pilots tarragonins s'enfrontaran a les dunes del desert i paratges dels voltants de la primera ciutat amb el Lada Niva que van preparar a les instal·lacions de Boxes Motosport al carrer Reial de Tarragona. Demà els pilots tarragonins es llençaran sols a una aventura que durarà fins el 14 de gener. La primera prova oficial pels voltants d'Ha'il consta de 127 quilòmetres que s'iniciaran des de les 8.30h del matí, per evitar la calor del desert.Marcel Quirós i Artur Aragonès encaren el Dakar Clàssic 2022 amb il·lusió perquè representa la seva primera experiència al desert. En el cas d'Aragonès, la primera fora de les motos. Quirós va assegurar abans d'arribar, que el seu objectiu és acabar el Dakar, una tasca complicada per la fama d'aquesta competició. El desert acaba amb molts competidors, que per alguna imprecisió s'han de retirar. Els pilots tarragonins comencen l'aventura demà.