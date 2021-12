Lupu renova amb el Nàstic i marxa cedit fins a final de temporada

El romanès serà grana fins al juny de 2024 i i formarà part del Numancia de Segona RFEF fins aquest estiu

Actualitzada 30/12/2021 a les 22:30

Acaba l'any 2021 per al Gimnàstic de Tarragona. L'equip va jugar l'última jornada el darrer 18 de desembre a casa del Costa Brava, on va perdre. Aquesta setmana els de Raúl Agné van tornar a la gespa per tornar a exercitar-se i preparar-se de cara al proper partit de lliga, el dia 9 davant del líder, l'Albacete al Nou Estadi.

Aquestes vacances han servit per donar un descans als jugadors i canviar el xip per millorar els resultats, però que hagi passat Nadal no significa que el club s'hagi aturat. Qui ha treballat a tota màquina durant aquests dies ha estat la directiva a les oficines de la Budallera. L'equip necessitava canvis, i des del club se sabia que s'havia d'enllestir el més ràpid possible per estar al 100% de cara al retorn de la Primera RFEF. Amb les dues incorporacions, el club se centra a l'operació sortida, però a la llista de la directiva també hi era solucionar la situació d'Andrei Lupu.

El jugador es trobava en una situació complexa. No podia jugar aquesta temporada amb el Nàstic perquè a inicis de temporada el club li va donar la baixa perquè necessitava la seva fitxa per enllestir la plantilla i, d'altra banda, el seu contracte amb el Nàstic acabava aquest estiu.

El club grana sempre li ha vist potencial, la seva entrega als entrenaments aquesta temporada tot i no tenir l'oportunitat de jugar ha servit per convèncer tant al tècnic com a l'equip directiu. Aquestes bones sensacions es van formalitzar ahir quan es va anunciar la seva renovació fins a juny de l'any 2024. L'objectiu és que el jugador que torni a la gespa dels estadis, que no toca des de finals de la darrera temproada. D'aquesta manera el Nàstic va oficialitzar la seva cessió al CD Numancia fins a final de temporada. L'històric equip sorià ara juga al grup III de la Segona RFEF, una divisió per sota de la que es troba el club grana. Un nou repte per a Lupu per continuar la seva progressió , en un equip amb possibilitats de lluitar per la titularitat, i aconseguir així tornar al Nàstic amb el millor nivell possible de cara a la temporada vinent.

La història del romanès és llarga, tot i arribar a l'entitat el darrer mercat d'hivern, procedent del filial de l'Alavès, on va jugar les últimes temporades. El davanter va jugar només 35 minuts en cinc partits que va sortir des de la banqueta, temps suficient per deixar una empremta a l'afició, que va veure la seva entrega sobre la gespa i el Nou Estadi el va acabar corejant.

Una greu lesió a finals de temporada el va apartar definitivament dels terrenys de joc. Lupu es va fracturar el menisc extern del genoll dret i va haver de passar per quiròfan per inciar un període de recuperació que e sva allargar durant tot l'estiu. A inicis d'aquesta temporada, el jugador encara no es trobava al 100%, així que el Nàstic va fer ús de la seva fitxa per completar la plantilla amb un altre jugador.

Aquesta situació va provocar que el davanter es quedés sense opcions de jugar amb el Nàstic aquesta temporada, però no va fer que baixés els braços. Lupu va entrenar amb la mateixa dedicació com la que tenia quan va arribar, i això ha sigut un factor clau per a la seva renovació. El jugador no ha tornat als entrenaments després de l'aturada de Nadal després de donar positiu per covid-19, i, després de la quarantena, marxarà directament cap al seu nou equip fins a final de temporada.

El Nàstic continua el seu treball abans d'iniciar el mercat amb la feina feta amb les incorporacions tot i que el club no tanca la porta a nous reforços. Si arriben, aquests estarien condicionants a les sortides i les fitxes disponibles. Actualment l'equip té una disponible per a un jugador sub 23.

El mercat d'hivern encara no ha començat i les oficines del Nàstic ja treuen fum, el següent pas és aconseguir les fitxes per Elías Pérez i Dani Romera, l'operació sortida ha de continuar.