El Reus Deportiu visita l'Hospital Sant Joan per lliurar regals als nens

Actualitzada 29/12/2021 a les 21:59

El primer equip masculí d'hoquei patins del Reus Deportiu va visitar l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus per fer una entrega de regals per als infants ingressats durant aquest període festiu. Com una tradició de les jornades de Nadal, els jugadors van preparar una petita sorpresa per als més petits i, d'aquesta manera, aportar una mica de màgia i emoció en unes dates marcades al calendari. Les restriccions per la pandèmia de la covid-19 van impedir que els membres del Reus Deportiu pugessin a les habitacions per compartir el moment directament, així que aquestes petites ofrenes se les van donar a a directora de l'àrea Ciutadana, Núria Sardà; la supervisora de l'àrea maternoinfantil, Esther Videgain i la responsable de metodologia, Lourdes Vidal, que van atendre a l'equip i van ser les encarregades de traslladar les joguines als nens de l'Hospital. Els més petits ho van rebre amb molta emoció. Aquest és un dels actes que repeteixen cada any els jugadors del Reus Deportiu.

Un equip d'hoquei que aquesta setmana van tornar als entrenaments després d'una petita aturada per les festes. Una tornada a la feina sense patir cap ensurt amb el coronavirus.

L'equip ja es prepara de cara a la propera jornada de l'OK Lliga, que enfrontarà als roig-i-negres contra el CP Voltregà al Palau d'Esports. És un partit molt important per als de Jordi Garcia. Amb una victòria dels reusencs i una derrota del CE Noia davant el CP Alcobendas convertiria a l'equip de la capital del Baix Camp com a cap de sèrie de la Copa.

El Reus Deportiu buscarà la seva tercera victòria consecutiva després d'haver guanyat el derbi provincial contra el Calafell a l'última jornada disputada. Aquesta bona dinàmica ha posat als de Jordi Garcia en cinquena posició, a dos punts del CE Noia i empatats a punts amb el Calafell. El partit contra el Voltregà es disputarà el pròxim dissabte vuit de gener al Palau d'Esports de la ciutat a les 20.00 hores.