El Nàstic centra els seus esforços a tancar l'operació sortida

Amb Elías Pérez i Dani Romera ja entrenant amb l'equip, Ballesteros i Fullana són els candidats per marxar

Actualitzada 29/12/2021 a les 21:52

El Gimnàstic de Tarragona comença a tornar a la normalitat després de les vacances de Nadal. Raúl Agné ja prepara a tots els jugadors que han sobreviscut a la covid-19 i no han donat positiu després de la pausa. Ahir, es van unir les dues estel·lars incorporacions grana d'aquest mercat d'hivern.

Elías Pérez i Dani Romera ja s'han integrat a la dinàmica de treball del primer equip i amb l'esperança de convertir-se en les peces que fan falta per tornar al camí de la victòria dels grana. Qui també ha tornat de les vacances amb la feina ben lligada ha estat la directiva grana. Des del club es tenia clar que s'havien de perfilar els reforços de l'equip com més aviat millor per a poder començar al 100% la pròxima jornada. Amb aquestes dues incorporacions l'entitat es troba satisfeta, de moment, i només tornaria a remoure el mercat d'hivern per cercar un jugador sub 23 que podria agafar la fitxa que va alliberar Cirkovic.

Tot i això, tampoc es vol tancar la porta del mercat molt aviat, el mes de gener és molt llarg i els resultats esportius podrien generar noves necessitats per a l'equip.

L'últim en arribar va ser Elías Pérez. El fitxatge de l'extremeny es va oficialitzar ahir just abans d'encetar el seu primer entrenament. El jugador va signar la seva vinculació amb el club grana per la resta de la temporada i la següent, en un contracte fins al juny del 2023. El migcampista acumula més de 250 partits oficials a la categoria de bronze nacional i és una cara coneguda pels equips del sud d'Espanya, militant al Marbella FC, el Linense, el Villanovense i el Cacereño.

Malgrat que els dos nous jugadors ja es troben a les ordres d'Agné, la realitat és que encara no estan disponibles per al tècnic oficialment, perquè es troben sense fitxa. Aquesta és la tasca pendent de la directiva del Nàstic, començar l'operació sortida amb la marxa de dos jugadors del primer equip majors de 25 anys. El club té clar que s'ha de solucionar la situació tan aviat com es pugui, l'ideal seria deixar-la aclarida aquesta mateixa setmana i així comptar amb temps amb la disponibilitat dels jugadors.

El Nàstic necessita aquestes fitxes i per això, com a mínim, haurien d'abandonar l'equip dos futbolistes. Els que tenen més paperetes són Francesc Fullana i Pol Ballesteros. El primer ha estat una peça important per a Agné aquesta temporada, ha jugat un total de 1.067 minuts i no ha marcat cap gol. Aquesta temporada se l'ha pogut veure com a fals extrem esquerre i al mig del camp al costat de Ribelles, posicions que no són les que més agradarien a un jugador que es trobaria més còmode a la mitja punta. Tot i això, el joc del jugador no ha acabat de quallar per a la directiva grana que esperava d'ell més importància dins de l'equip. Amb Elías Pérez a la plantilla, Agné pot optar per un doble pivot més pur. L'extremeny és un migcampista defensiu, amb rigor tàctic i, com ha demostrat aquesta temporada, amb bastant encert a la porteria rival. Tot això sumat la presència de Jannick en posicions més avançades, provocaria que Fullana perdi la seva presència a l'onze. Aquesta situació el deixa com un dels possibles candidats a marxar.

L'altre és Pol Ballesteros. El de Vilassar de Mar és el cas contrari de Fullana. Aquesta temporada només ha jugat quatre partits, en tots ells ha sortit des de la banqueta com a revulsiu. El jugador no té el protagonisme que voldria amb Agné i des del club consideren que una cessió ajudaria al jugador a continuar sumant minuts i així millorar la seva projecció. Aquesta situació ha provocat l'interès d'alguns equips. El Badalona era un dels candidats, però ara s'ha sumat un altre equip de Segona RFEF, el Terrassa FC, un club conegut per al jugador, pel fet que ja en va formar part la temporada 2016-17. Aquestes opcions estarien condicionades a la possibilitat de jugar cedit a un equip de la Primera RFEF.

El Nàstic comença a carburar i, si s'aconsegueix formalitzar l'operació sortida aquesta setmana, el club encararia el retorn als partits amb la feina feta, a l'espera de bons resultats.