«La Pobla sempre ha de lluitar per les posicions d'ascens, no es considera el descens»

El president de la Pobla de Mafumet creu que l'equip és capaç de revertir la mala situació esportiva i lluitar per les posicions elevades de la categoria

Actualitzada 28/12/2021 a les 20:51

— Es converteix en el 18è president de l'entitat. Per què es va presentar?

— Va sorgir l'oportunitat. Jo ja coneixia la casa, vaig cobrir el rol de tresorer durant tres anys, coneixia l'estructura i el funcionament... Era el moment d'acceptar aquesta responsabilitat i, amb l'equip de treball tan bo i potent que tinc, vaig veure que era fàcil assumir-la.

— Què representa l'equip per a vostè?

— Representa molt. És una responsabilitat molt gran i un compromís. Aquest club té molta història, amb molt recorregut i també filial del Nàstic. És un emblema del territori i de Tarragona.

— Què es pot esperar del seu primer any al club?

— Les línies que ens hem marcat en l'àmbit del primer equip que els jugadors se sentin compromesos amb l'equip i amb el poble. Pel que fa a el futbol base, són els prescriptors del nostre club, així que volem que siguin importants. La temporada ja ha començat, però es pot anar perfilant una mica de cara a l'any que ve en l'àmbit de jugadors i socis. L'anterior junta va fer un bon treball i seguirem la línia amb les aportacions del nou equip.

— L'entitat no troba l'estabilitat des de Josep Mir, amb dos presidents en quatre anys...

— Això és molta pressió per a mi. Vaig entrar amb l'anterior junta, però ara com a nou president es presenta com un dels nous reptes de la candidatura. La continuïtat i estar amb el club molts anys, és el que es mereix. Abans de prendre aquesta decisió ho vaig estar avaluant en l'àmbit personal i professional i ara mateix ho puc assumir.

— Quin és l'objectiu com a institució?

— Aconseguirem mantenir els patrocinadors i els sponsors, i volem que estiguin a gust amb nosaltres. Col·locarem al club on es mereix dins de la demarcació de Tarragona i mantenir les portes obertes per a tothom. Al final tenim la responsabilitat de ser el filial del club Gimnàstic de Tarragona. Per aquest motiu hem d'aspirar a ser bons en l'àmbit de la imatge, de gestió i, sobretot, de convertir-nos en un exemple per a la resta de clubs de la província.

— Quin és el projecte de l'entitat, tenint en compte la pandèmia?

— Volem que tots els que vinguin se sentin implicats en el club, des dels més petits a jugadors de primer equip i cos tècnic. Volem ensenyar valors de treball en equip, esforç i joc net. Pel que fa al futbol base, amb la pandèmia, tot es trastoca. No ens trobem en un escenari idíl·lic. Els pares tenen por i això ha provocat una fuga de nens per temor als contagis. Un dels nostres objectius és recuperar-los i hem de generar confiança perquè aquí, a la Pobla, es mantenen les mesures de seguretat i jugar és segur.

— El primer equip es troba en tercera RFEF, quin és l'objectiu en l'àmbit esportiu?

— En aquesta categoria s'està bé i no es considera res per sota. La Pobla sempre ha d'anar cap a dalt. La nostra zona de confort hauria de ser les posicions d'ascens o play-off. Estar en una divisió per sota de la del Nàstic hauria de ser la nostra normalitat.

— L'equip no està passant pels millors moments, però l'última jornada la van guanyar.

— L'últim partit el vam guanyar per 0-4 i creiem que això significa un punt d'inflexió molt important en el seu estat d'ànim. Hem de veure com arriben després de la pausa de Nadal, però crec que l'última victòria va ser una bona empenta per als nois. Hem d'analitzar la situació, també plantegem alguna nova incorporació.

— Confia en Adolfo Baines per seguir dirigint l'equip?

— He tingut l'oportunitat de parlar amb ell de la situació i crec que hi ha la confiança i la predisposició de poder revertir aquesta situació. És veritat que en el futbol, al final, el que marca la situació són els resultats, però ara mateix hi ha confiança i no hi ha pla B.

— Mantenir la categoria seria un bon resultat?

— La nostra obligació és sempre lluitar per les posicions elevades. La permanència està, però si podem estar lluitant per les posicions de play-off, millor. Si mantenim a la tercera RFEF, anirem bé, si lluitem per pujar, perfecte, però el que no es considera de cap manera és baixar de categoria.

— Quin missatge li donaria als aficionats del club?

— Els diria que continuïn venint a veure el futbol i animant. Esportivament, estem passant per un mal moment, però la missió sempre és de lluitar per l'ascens i ho aconseguirem. Així que els animo a venir a veure les instal·lacions i el poble. I a tots els pares que tinguin por per la pandèmia, entrenar a Pobla és segur i beneficiós per als més petits, els animo a apuntar-se al futbol base.