OFICIAL: Elías Pérez, nou reforç del Nàstic

Signa un contracte fins el 30 de juny de 2023

Actualitzada 29/12/2021 a les 10:04

El Gimnàstic de Tarragona incorpora al migcentre Elías Pérez Sastre (Zafra, Badajoz, 1 de desembre de 1990) pel que resta de temporada i la següent, la 2022-2023.El nou jugador grana arriba a Tarragona després de finalitzar la seva vinculació amb l'Extremadura UD, equip del grup I de la Primera RFEF on ha jugat 15 dels 16 partits disputats i ha marcat quatre gols. El migcampista té una gran trajectòria a la categoria de bronze del futbol nacional, acumulant més de 250 partits oficials a les disciplines del mateix conjunt extremeny, així com al Marbella FC, RB Linense, CF Villanovense i CP Cacereño.El migcentre és astut en tasques defensives, fort físicament i amb rigor tàctic. La nova incorporació en aquesta mercat de fitxatges també aportarà recorregut ofensiu i qualitat per donar sortida de pilota a l'equip dirigit per Raül Agné.El jugador entrenarà amb els nous companys en la sessió d'aquest matí, que arrencarà a les 10 hores a les instal·lacions del Nou Estadi, i en els propers dies s'anunciï la data de la presentació oficial del nou migcampista grana.