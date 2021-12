El Nàstic torna als entrenaments i oficialitza els seus primers reforços

La maquinària grana es comença a posar en marxa i els fitxatges Dani Romera i Elías Pérez s'incorporen avui als entrenaments

Actualitzada 28/12/2021 a les 22:14

Els futbolistes del primer equip del Gimnàstic de Tarragona van tornar ahir a la feina després d'una setmana de festa per l'habitual aturada de Nadal. La covid-19 ha afectat a equips de futbol de totes les categories, i els grana no han sigut una excepció. A primera hora de la tarda d'ahir, abans del primer entrenament, tant els jugadors com els membres del cos tècnic de l'equip van ser citats per realitzar els tests d'antígens protocol·laris. Raúl Agné va poder comptar amb dinou jugadors per al primer entrenament, menre que set jugadors del primer equip es van haver de quedar confinats a casa després de donar positiu per covid. Tot i això, l'entitat grana va confirmar en un comunicat que tots ells són asimptomàtics, es troben en bona salut i es reincorporaran a la dinàmica del grup pròximament.

Els entrenaments continuen a les deu del matí d'avui al Nou Estadi i al camp Annex amb dues novetats. Dani Romera i Elías Pérez, les primeres incorporacions del Nàstic del mercat d'hivern es trobaran a les ordres de Raúl Agné. El club grana va oficialitzar ahir l'arribada de Romera, un davanter que aterra a Tarragona en qualitat de cedit per la Ponferradina per al que resta de temporada. El jugador andalús reforça la davantera grana i promet convertir-se en el proper home de gol grana, un dels comptes pendents aquesta temporada.

El segon reforç es tracta d'Elías Pérez. El club oficialitzarà durant les pròximes hores la incorporació del migcampista, que arriba a l'entitat procedent de l'Extremadura. L'equip que actualment participa en la Primera RFEF passa per una situació extremadament complicada en l'àmbit econòmic. Es troba en concurs de creditors, fet que ha forçat a molts jugadors de la plantilla a aconseguir la carta de llibertat i el Nàstic ha aprofitat per fer-se amb un jugador molt important a la medul·lar. El jugador de 31 anys ha marcat un total de quatre gols en els catorze partits que ha disputat aquesta temporada i era un dels jugadors més importants del seu equip.

Ahir va ser el primer entrenament oficial, però això no vol dir que durant les festes hagin deixat de treballar. Tal com explicava Joan Torné, preparador físic del club tarragoní, «als jugadors se'ls va proporcionar quatre sessions de treball per realitzar durant aquests dies segons la seva disponibilitat».

L'equip comença a moure's per preparar-se per al pròxim partit de lliga. Torné avança vaque durant els entrenaments d'aquesta setmana es concentrarà «aquesta setmana es farà un procés d'adaptació per recuperar la condició física que es tenia abans de l'aturada» i també «aprofitar per millorar aspectes de joc que indiqui l'entrenador per arribar al partit d'Albacete en les màximes condicions».

El Nàstic tornarà a la gespa del Nou Estadi en partit oficial contra l'Albacete el 9 de gener. Serà l'últim de la primera volta a casa.