OFICIAL: Dani Romera s'incorpora al Nàstic

El Gimnàstic de Tarragona i la SD Ponferradina han tancat la cessió del jugador fins a final de temporada

Actualitzada 28/12/2021 a les 14:37

El Gimnàstic de Tarragona i la SD Ponferradina han tancat la cessió del jugador Daniel Romera Andújar (Almeria, 23 d'agost de 1995) fins a final de la present temporada 2021-2022.El davanter andalús arriba a Tarragona després de disputar cinc temporades consecutives a la categoria de plata del futbol nacional; divisió on acumula més de 120 partits oficials i ha marcat 15 gols entre lliga i Copa del Rey.La nova incorporació del Nàstic al mercat de fitxatges d'hivern es va formar a la files de la UD Almería i també té experiència a la categoria de bronze, on ha marcat més de 50 gols i va assolir l'ascens de categoria amb el FC Barcelona 'B' la temporada 2016-2017. A banda de la Ponfe, a la Segona Divisió també ha defensat els interessos i ha marcat gols amb el Cádiz CF, l'AD Alcorcón i el Rayo Majadahonda.Entre les seves qualitats en la línia ofensiva destaca la mobilitat que ofereix per generar espais amb la seva velocitat i trencar l'última línia rival. A més de l'instint golejador i la seva capacitat per crear superioritats amb l'u contra u que atresora.El nou jugador grana es sumarà a la dinàmica del primer equip en la sessió programada per demà, dimecres, i en els propers dies s'anunciarà la data de la presentació oficial.