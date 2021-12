El Nàstic torna als entrenaments amb set jugadors menys

Sis d'ells estan confinats per haver donat positiu per covid, tot ells asimptomàtics i amb bona salut

Actualitzada 28/12/2021 a les 18:39

El primer equip del Gimnàstic de Tarragona ha tornat la tarda d'aquest dimarts als entrenaments després de l'aturada per les festes nadalenques. Els grana ho han fet amb set jugadors menys. Sis d'ells estan confinats per haver donat positiu per covid en proves PCR, però tots són asimptomàtics i es troben bé. El seté jugador absent és Edgar Hernández, que continua recuperant-se al seu domicili de la intervenció practicada el passat 17 de desembre per una tenotomia d'adductors.La resta de la plantilla s'ha practicat aquest dimarts test d'antígens i tots els resultats han estat negatius. Per tant, han pogut estar presents en l'entrenament dirigit per Raúl Agné.Els jugadors que han completat la sessió han estat:-Porters: Gonzi i Dani Parra.-Defenses: Albarrán, Trilles, Quintantilla, Aythami CL i Joan Oriol.-Migcampistes: Bonilla Ribelles, Del Campo, Fullana, Jannick, Karim LK, O. Sanz i Montalvo.-Davanters: F. Carbia, Pablo Fernández i P. Prats.