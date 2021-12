El Nàstic es prepara per moure fitxes durant aquest mercat d'hivern

El jugador nascut a l'Almeria arriba en qualitat de cedit de la Ponferradina la Segona Divisió fins a final de temporada i s'unirà a la davantera grana

Actualitzada 27/12/2021 a les 23:36

El Gimnàstic de Tarragona es comença a reforçar aquesta temporada. El davanter Daniel Romera (Almería, 23/08/1995) es converteix en el primer fitxatge grana d'aquest mercat d'hivern. El jugador arriba a l'entitat grana en qualitat de cedit fins a final de temporada.

Romera és un punta de metre setanta-cinc d'envergadura, virtuós amb la pilota i amb encert de cara a la porteria. Aquesta temporada Romera només ha jugat dos partits amb l'equip de Ion Pérez Bolo i ha estat a la Copa del Rei, marcant el gol decisiu de victòria en un d'aquests. La Ponferradina és un equip amb molts jugadors de renom a la part ofensiva, amb el veterà Yuri, Sergi Enrich, l'exgrana Naranjo i també amb Becerra, un dels noms que també estava sobre la taula dels grana.

Finalment, l'escollit és el davanter d'Almería, que amb els seus 26 anys se sumarà a la pólvora grana amb Carbia, Edgar Hernández, Pablo Fernández i Pedro Martín. Romera ha crescut com a futbolista a les files de l'equip de la seva ciutat, l'Almería, però també ha jugat al FC Barcelona B, Cádiz, Rayo Mahadahonda, Alcorcón i finalment la Ponferradina. Durant la temporada 2020/2021 amb la Ponferradina va jugar 35 partits i va marcar un gol. La seva millor temporada de cara a la porta va ser la 2016/2017 amb el Barça B, i va aconseguir marcar 18 gols en 35 partits.

El Nàstic de Tarragona es comença a reforçar per aconseguir assolir l'objectiu principal que és lluitar per l'ascens de categoria i el gol ha sigut un compte pendent per als d'Agné.

Surt el nom de Fullana

Són diversos els noms que ronden per les oficines del Nàstic per abandonar l'equip aquest gener. Un dels més recents seria Francesc Fullana. El migcampista mallorquí és un dels futbolistes que més ha alineat Raúl Agné aquesta temporada l'onze, però sembla que això no el deslliura d'aparèixer a la llista de possibles sortides. Segons ha pogut saber aquest mitjà, el perfil del futbolista no acaba d'encaixar al club.

Tot i que la seva desvinculació no es presenta fàcil, l'equip necessita fitxes lliures de majors de 23 anys sigui per traspàs o cessió. Aquest seria el cas de Pol Ballesteros. Amb Agné el jugador no ha tingut la presència que agradaria i el club pretén cedir-lo a un altre equip perquè no es talli la seva projecció.

Un altre nom propi que ha sonat durant els últims dies per abandonar l'equip és el davanter Pedro Martín. El poc protagonisme que ha tingut el davanter andalús aquesta temporada ha temptat a diversos equips de primera RFEF, com l'Algeciras i el Linense entre d'altres, que han preguntat sobre la disponibilitat del jugador. Malgrat tot, la seva sortida del Nàstic només veuria la llum si el club grana rebés una oferta realment important per un futbolista que va signar la seva renovació el passat mes d'agost.

De moment, l'única baixa oficial de l'equip és la de Cirkovic, que deixa al seu lloc una fitxa sub 23 i el mes de gener s'aproxima. La realitat és que aquesta plantilla ha aconseguit 23 dels 51 punts disponibles fins ara i el rendiment ha estat lluny de l'esperat, així que arribaran reforços. De moment, Elías i Becerra són els objectius amb un jugador jove, però la directiva grana no descarta que puguin arribar més de tres fitxatges i estaran pendents a les oportunitats del mercat.