Els equips de la Primera RFEF mostren la competència de la lliga

Els 23 punts que ha aconseguit el Nàstic el deixen en dotzena posició i a cinc punts del 'play-off', la mateixa situació a tots dos grups de la categoria

Actualitzada 26/12/2021 a les 20:04

El futbol a la Primera RFEF s'ha aturat per les vacances de Nadal amb disset jornades jugades. Aquesta pausa no ha marcat el final de la primera volta, encara resten dues jornades, però els equips ja s'han començat a posicionar per intentar complir els seus respectius objectius.

El Nàstic és, actualment, a la dotzena posició amb 23 punts, una situació llunyana a l'esperada d'un equip amb l'objectiu de lluitar per l'ascens al futbol professional. Tot i això, els de Raúl Agné es troben a només cinc punts del play-off, una distància assequible, però amb la dinàmica actual d'una victòria en els últims cinc partits, sembla més complicada de recuperar.

La primera RFEF comença a perfilar-se com una categoria altament competitiva, amb una gran quantitat d'equips que busquen quedar entre els cinc primers, posicions que permeten somiar amb pujar a Segona divisió A. El grup II, on juga el Nàstic, ha demostrat la seva competitivitat amb els moviments a la part alta. Aquestes últimes cinc jornades el lideratge l'han aconseguit tres equips: l'Atlético Baleares, el Villarreal B i el pròxim rival del Nàstic, l'Albacete. Tots tres són els últims en visitar al Nou Estadi i ho han fet com a qualitat de líder. Els manxecs actualment es troben al capdavant amb 35 punts, a vuit del sisè posicionat, fora de play-offs, a quatre del tercer, l'Andorra i a un punt del filial groguet, que amb un partit menys podria arrebatar-los la corona una altra vegada.

Al grup I de Primera RFEF la cosa canvia. El Deportivo i el Racing de Santander han demostrat ser els rivals a batre amb 37 i 33 punts respectivament. Destaca sobretot l'equip d'A Coruña, el qual només ha conegut la derrota en dues ocasions aquesta temporada. Els gallecs estan demostrant ser un rival d'entitat: es troben a deu punts de sortir de play-offs i a vuit del tercer classificat, la Real Unión de Irún. L'equip entrenat per Borja Martínez compta amb els dos màxims golejadors de la categoria, l'exgrana Miku i Quiles amb vuit gols cadascú i, a més a més, és el conjunt menys golejat de Primera RFEF, uns clars aspirants a ascendir de divisió per la via ràpida, quedant primers del seu grup.

Tot i que pot semblar que, amb el domini del Deportivo, el grup I és més assequible, si el Nàstic es traslladés amb els seus 23 punts, es trobaria, paradoxalment, en la mateixa situació que està vivint ara: rondaria la dotzena posició i les places de lluita per l'ascens es mantindrien a cinc punts.

En una divisió tan competida, cada partit és crucial. Encadenar dues victòries contra els pròxims dos rivals significaria un cop sobre la taula per part del Nàstic i l'introduiria de manera immediata a la lluita per les posicions nobles. Aquest nou repte no és gens fàcil. Els equips han mostrat les seves cartes i, si els de Raúl Agné volen ascendir, hauran d'enllaçar victòries contra rivals directes, mantenir la fermesa al Nou Estadi i trobar el somriure com a visitant, on encara no es coneix el triomf.

En canvi, una nova ensopegada pot significar quelcom més que perdre una posició i allunyar-se de l'ascens, seria aproximar-se a les portes de l'infern del descens.