Els cinc homes de confiança de Raúl Agné

Joan Oriol, Robert Simón, Fran Carbià, Pablo Hernández i Javi Bonilla són els jugadors més utilitzats pel tècnic de Mequinensa

Actualitzada 23/12/2021 a les 21:55

El Gimnàstic de Tarragona ha finalitzat l'any 2020 lluny de les posicions on s'esperava quan va iniciar la temporada de la nova Primera RFEF. Els granes es troben en dotzena posició, a cinc punts de la zona de play-off i tan sols a set de la zona de descens.

Durant aquesta temporada, l'equip de Raúl Agné ha passat per diverses dinàmiques: imbatibles al Nou Estadi, però negat com a visitant. Això ha obligat al tècnic de Mequinensa a moure les seves fitxes i variar els plantejaments de cada partit per a aconseguir donar amb la tecla. Només cinc jugadors de la plantilla han gaudit de la confiança del tècnic grana per jugar els disset partits disputats del que va de temporada, sigui des de l'onze titular o des de la banqueta.

L'únic jugador de tota la plantilla que s'ha convertit en un intocable per a Raúl Agné és Joan Oriol. El capità grana ha demostrat una temporada més que és una peça clau al lateral esquerre i ha sortit de titular en tots els partits d'aquesta temporada. El cambrilenc ha jugat un total de 1.503 de 1.530 minuts del que va de temporada, només ha pogut descansar en dues ocasions, quan va ser substituït als partits contra l'Andorra i el Madrid Castilla, dos duels on el Nàstic queia derrotat i Agné buscava revulsius a camp contrari. Aquesta situació pot canviar en qualsevol moment perquè el de Cambrils ha vist un total de quatre amonestacions aquesta temporada, una més l'enviaria fora de les convocatòries a complir un forçat descans.

El següent amb més minuts és Robert Simón amb 1.412. L'extrem va arribar aquest estiu a Tarragona procedent del Badalona i aquesta temporada no ha trobat rival a banda dreta. Simón ha jugat un total de quinze partits de titular i dos des de la banqueta, és un dels noms propis de l'atac grana amb Carbià i Pablo. Els dos davanters representen la pólvora de l'equip i, tot i que la seva presència s'ha allunyat en moltes ocasions de l'onze titular, han acabat aportant des de la banqueta. Les rotacions a l'atac amb la presència de Pedro Martín a inicis de la temporada i la d'Edgar Hernández, sempre que les lesions li han permès, han reduït el seu nombre de minuts.

Malgrat això, la parella és la més utilitzada pel tècnic. El de Sant Pere i Sant Pau és un dels pitxitxis de l'equip amb tres dianes i un gol de Pablo Fernández va donar al Nàstic l'última victòria al Nou Estadi contra el Villarreal B. Tots dos jugadors acumulen un total de 1.077 i 1.002 respectivament i estan destinats a entendre's.

Bonilla, revulsiu de luxe

L'últim jugador en participar en tots els partits és Bonilla. Tot i que el sorià no és dels futbolistes amb més minuts a les cames (676), la seva qualitat amb la pilota és suficient per convertir-se en l'home de confiança de Raúl Agné. Qualsevol partit és bo perquè jugui Bonilla, però amb Joan Oriol no pot competir a l'esquerra. La darrera temporada, Seligrat el va transformar en migcampista per donar-li minuts, però en aquesta posició Agné ja té els seus homes forts. El lateral ha jugat més des de la banqueta que des de l'onze titular, i és que cada vegada que un partit necessita algú que apropi l'esfèric a l'àrea rival, l'encarregat és Bonilla. Allunyat de la titularitat, ell és revulsiu de luxe de l'equip amb les centrades precises i els xuts ambiciosos o les dues de forma combinada, com el gol olímpic des del córner que va fer contra el Madrid Castilla.

Pel que fa a minuts jugats, Aythami (1.350) i Quintanilla (1.240) són els més utilitzats per Agné si no es conta a Manu Garcia, que ha jugat tots els partits i només s'ha quedat fora per sanció i per salut. L'eix defensiu grana s'ha mantingut estable sempre que les amonestacions no han obligat a modificar-lo. El jugador que entra a la rotació és Marc Trilles, que s'ha guanyat la titularitat en tres dels últims cinc partits. El bon rendiment del valencià ha fet que Agné deixi a la banqueta a Aythami i Quintanilla en alguna ocasió, i ha guanyat la partida a Pol Domingo com a tercer central.

El de la Pobla de Montornès s'ha vist relegat a deixar la seva posició al centre de la defensa per convertir-se en lateral dret. Domingo era un fix a l'onze a l'inici de la temporada, però amb Albarrán recuperat, el central ha perdut tot el protagonisme que li restava a la banda dreta.