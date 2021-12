Jannick Buyla és convocat per la seva selecció per competir a la Copa d'Àfrica

El futbolista grana jugarà amb Guinea Equatorial en un torneig que es disputarà entre el 9 i 6 de febrer

Actualitzada 22/12/2021 a les 13:40

El futbolista grana Jannick Buyla Sam ha estat convocat per la selecció de Guinea Equatorial per disputar la fase final de la XXXIII Copa Africana de Nacions 2022, que es disputarà entre el 9 de gener i el 6 de febrer a Camerun.El jugador es concentrarà amb el combinat nacional el diumenge 2 de gener i, com a mínim, es perdrà el partit entre el Nàstic i l'Albacete Balompié que es disputarà el diumenge 9 de gener, a les 12 h, al Nou Estadi; duel en què el jugador africà tampoc podia ser alineat perquè ha de complir el cicle de cinc targetes grogues.La selecció de Guinea Equatorial està classificada entre les millors 24 del continent africà i competirà al grup E davant els combinats d'Algèria, Serra Lleona i Costa d'Ivori. Els dos primers de cadascun dels sis grups i quatre dels sis millors tercers classificats en la fase de grups accediran a disputar les eliminatòries dels vuitens de final.En cas de classificar-se i anar avançant dins del torneig Buyla es podria arribar a perdre fins a quatre jornades. Si la seva selecció no passa de grups l'últim partit que disputaria seria el 20 de gener contra el Serra Lleona, el que faria el jugador pogués estar disponible de cara a la jornada 19 que es disputarà al camp del Linense el 23 del mateix mes.