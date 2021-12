Aleksandar Cirkovic és la primera sortida grana d'aquest mercat d'hivern

El jugador va arribar al Nàstic aquest estiu però la tardança per aconseguir l'alta federativa i la poca confiança del tècnic ha impedit el seu debut

Actualitzada 22/12/2021 a les 18:53

El Gimnàstic de Tarragona comença a moure fitxa aquest mercat d'hivern pel que fa a les sortides. L'extrem Aleksandar Cirkovic abandonarà l'entitat grana sense aconseguir debutar aquesta temporada. El serbi va arribar a Tarragona el passat mercat d'estiu procedent de l'Admira Wacker austríac, tot i que va jugar la darrera campanya cedit al Macva de la segona divisió de Sèrbia.

Cirkovic va ser un dels fitxatges exòtics del club, un extrem esquerre desequilibrador amb velocitat i regat, cosa que va demostrar l'únic partit que es va vestir de grana durant la pretemporada grana davant l'Atlético Levante, on amb una jugada per banda va aconseguir l'assistència del que significava el 4-1 definitiu.

Aquesta temporada no ha pogut debutar de manera oficial per problemes externs que el van mantenir allunyat del terreny de joc. Primer s'havia d'aconseguir l'alta federativa. El trànsfer no arribava i el jugador va haver de retornar al seu país per agilitzar la tramitació. A finals d'octubre va aconseguir solucionar les gestions, però quan es va reincorporar al club grana Raúl Agné va avisar que es trobava en baixa forma física, fet que el va apartar definitivament de les convocatòries.

Segons ha pogut saber Diari Més, el serbi ha rebut una oferta d'un altre club i la manca de protagonisme que té actualment a l'equip grana ha propiciat que es negociés una rescissió de contacte amb l'entitat grana. El jugador comptava amb fitxa sub-23 i aquest estiu va signar fins al 2024.