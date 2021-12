El Nàstic és el quart equip que menys marca del grup 2 de la Primera RFEF

L'equip està empatat amb el Sevilla Atlético amb quinze dianes i només supera en gols als tres equips que es troben a la cua de la classificació

Actualitzada 20/12/2021 a les 21:53

El Gimnàstic de Tarragona arriba a l'aturada de la lliga per les festes de Nadal amb una mancança clara, el gol. Els grana tanquen aquest any a la Primera RFEF amb un balanç de quinze gols anotats i quinze encaixats, aconseguint així convertir-se en l'únic equip de la categoria amb una diferència de gols de zero. Aquesta xifra mostra les dues cares de la moneda de l'equip aquesta temporada, i és que els granes són el quart equip que menys gols fa a la categoria, empatat amb el Sevilla Atlético i només aconsegueix superar al Betis Deportivo amb deu, a l'UE Costa Brava amb vuit i al CE Sabadell amb nou dianes. Aquests són precisament els quatre equips que es troben a la cua de la classificació.

La davantera grana suma set dels quinze gols anotats per l'equip aquesta temporada. Fran Carbia i Edgar Hernández són els màxims anotadors amb tres dianes, seguits de Pablo Fernández amb dues. Pedro Martín és el punta que encara no s'ha estrenat aquesta temporada, tot i que apuntava a ser un dels referents grana després de la renovació amb l'equip el passat agost.

La resta de gols de l'equip es reparteixen entre defensa i el mig del camp. Robert Simón i Javier Bonilla empatats amb Pablo amb dues dianes són els següents a la llista de golejadors grana. Simón és una de les peces claus en banda dreta de l'equip i, fins i tot Agné l'ha alienat a la davantera, com va passar el darrer partit de lliga contra el Costa Brava. Bonilla, en canvi, ha començat a perdre el protagonisme que tenia la darrera temporada amb Toni Seligrat perdent la titularitat i relegant-se com a revulsiu en la majoria de partits on els seus centres mil·limetrats es tradueixen en ocasions clares pels grana. Jannick Buyla, Javier Ribelles i Alex Quintanilla són la resta de futbolistes que han vist porta aquesta temporada una vegada. Per aquest motiu la directiva grana ja ha començat a moure's de cara aquest mercat d'hivern per sumar homes al quadre ofensiu, com podrien ser Elías Pérez, qui en catorze partits que ha jugat a l'Extremadura es convertiria en pitxitxi del Nàstic amb quatre gols a més del davanter de l'Espanyol Juan Camilo Becerra, dos futbolistes ben posicionats per incorporar-se a l'equip en els pròxims dies.

L'última vegada que el Nàstic va guanyar un partit amb la tranquil·litat de dos gols de diferència va ser contra el Linares al Nou Estadi durant la jornada 9. En aquell moment els grana es trobaven en un pletòric estat de forma amb un ple de victòries a casa i se situaven dins de la zona de play-off.

Aquell partit va ser l'última vegada que va marcar Fran Carbia i també el punt d'inflexió on l'equip de Raúl Agné va començar a desinflar-se sumant un total de quatre derrotes, tres empats i una victòria. Durant aquesta ratxa els grana només han fet quatre dianes en vuit partits.

La capacitat de fer gols de l'equip es reflecteix a la classificació i ha deixat al Nàstic més a prop de la part baixa.