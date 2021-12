El Gimnàstic confia tancar el fitxatge d'Elías Pérez aquesta setmana

Està previst que el migcentre es desvinculi de l'Extremadura a mitjan setmana per problemes d'impagaments

El Club Gimnàstic va disputar dissabte l'últim partit de lliga del 2021 i ja es troba 100% concentrat en el mercat de fitxatges d'hivern, de fet, segons ha pogut saber Diari Més, aquesta setmana el club confia tancar la incorporació de dos futbolistes, Elías Pérez i Juan Camilo Becerra, encara que el més ben posicionat, si no es torcen les coses, és el migcampista.

El Nàstic va caure per la mínima aquest dissabte contra el Costa Brava en un partit on els grana van fer tot el possible per endur-se els tres punts i van ser millors que el rival, però els locals van ser els únics que van aconseguir marcar i, per tant, es van emportar els tres punts. Amb la competició aturada per les festes de Nadal, la direcció grana està plenament concentrada en reforçar l'equip per donar-li l'impuls necessari que els porti a lluitar per les primeres posicions de la lliga i, en conseqüència, per l'ascens a Segona Divisió, l'objectiu marcat des del començament de temporada. Una de les parcel·les que vol reforçar l'entitat és el mig del camp i el més ben posicionat fins al moment per fer-ho és Elías Pérez.

El migcentre és una peça clau a l'Extremadura, on ha disputat 14 dels 16 partits que han jugat els d'Almendralejo. D'aquests, ha estat titular en 13 i suplent en un, perdent-se només dos enfrontaments per unes molèsties musculars. A més, ha anotat quatre gols, més que els pitxitxis grana, Fran Carbia i Edgar Hernández, que sumen tres dianes cadascun. Aquests gols anotats pel migcentre de l'Extremadura han servit per donar cinc punts, gràcies a les dianes contra Rayo Majadahonda (3-2), Tudelano (1-1), Celta B (1-1). A més, també va anotar un gol en la victòria per 1 a 3 contra el Logroñés, i va donar l'assistència del gol en la victòria per la mínima contra el Valladolid Promesas. Malgrat les estadístiques d'enguany, Elías Pérez és considerat un jugador de perfil més defensiu que ofensiu, ja que en alguns moments de la seva carrera també ha disputat alguns enfrontaments com a central.

La seva incorporació està pendent de la desvinculació del futbolista de l'Extremadura, a causa dels impagaments del club extremeny, que ha comportat molt malestar a la plantilla, la qual no es va presentar al partit contra el Deportivo com a senyal de protesta. Enfrontament que van acabar perdent 3-0 per no presentar-se i amb tres punts menys com a sanció. Està previst que la desvinculació d'Elías Pérez amb els blaugrana es produeixi a mitjan setmana i sigui, a partir d'aquest moment, quan el jugador i el Nàstic s'asseguin per negociar el contracte del futbolista.

Per si la situació s'acabés torçant, el Nàstic baralla més noms per al mig del camp, però té clar que Elías Pérez és la seva prioritat i l'home amb qui vol potenciar el mig del camp tarragoní. El club té clar que ha d'anar per feina amb un jugador que quedarà lliure en les pròximes hores i és per això que no vol esperar que acabi la setmana per a tancar un acord i poder-lo anunciar a partir del dia 1 de gener, dia en què s'obre el mercat de fitxatges oficialment.

Becerra, el següent

Un altre dels futbolistes que té molts números de vestir la samarreta grana aquesta temporada és Juan Camilo Becerra. El davanter és propietat de l'Espanyol, però està cedit a la Ponferradina, de Segona Divisió. A l'equip dirigit per Jon Pérez Bolo s'ha trobat amb una competència molt forta amb Yuri, Sergi Enrich i Naranjo, entre altres, i pràcticament no ha pogut comptar amb minuts, una circumstància que ha provocat que el conjunt perico i el futbolista estiguin plantejant-se una nova cessió, aquesta vegada en un club on pugui gaudir de més minuts per continuar formant-se com a jugador. Aquí és on apareix el Nàstic, que necessita un golejador –va anotar 11 gols la temporada passada a Segona B– i la cessió seria la solució perfecta, tal com està l'economia del club, el qual ja ha començat la temporada amb un balanç negatiu d'1,5 milions d'euros. Segons fonts consultades per aquesta redacció, el fitxatge de Becerra també es podria tancar aquesta mateixa setmana, encara que les negociacions seran més complicades perquè hi ha tres equips afectats, i perquè podrien entrar més clubs interessats en la cessió del colombià.