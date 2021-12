Massa càstig per a un Nàstic valent (1-0)

Els grana perden en l'últim partit de l'any contra el Costa Brava que només ha tingut una ocasió, el penal que ha transformat en segona instància

Sense defensa

Fitxa tècnica

Costa Brava: Marcos, Pere (Juvanteny, 84'), Perone, Monreal, Royo, Forlín, Galindo (Roig, 74'), Antonio Romero, Álvaro García (Manchón, 65'), Boris i Cala (Xumetra, 65').

Nàstic: Gonzi, Carlos Albarrán, Trilles (Nil, 75'), Aythami, Joan Oriol, Ribelles (Bonilla, 69'), Fullana (Carbia, 53'), Pedro del Campo, Jannick Buyla, Robert Simón i Pablo Fernández (Pedro, 75').

Àrbitre: Luis Bestard Servera (col·legi balear). Ha mostrat la targeta groga als locals Galindo, Álvaro García, Royo, Pere; i al visitant Joan Oriol, Buyla i Aythami. També va ensenyar la groga a Raúl Agné i va expulsar a Royo amb doble targeta groga.

Gols: 1-0, Boris (21');

Incidències: Partit disputat al Municipal de Palamós corresponent a la jornada 17 de Primera RFEF.

El Gimnàstic de Tarragona va sortir per la victòria des del primer moment en el partit contra el Costa Brava disputat a Palamós. Els homes de Raúl Agné van fer un partit bo en el qual van ser molt superiors al seu rival, però un penal en contra a la primera meitat va provocar la derrota dels tarragonins, que segueixen sense guanyar fora de casa en el que va de temporada.Raúl Agné va apostar per un onze molt similar al que va donar els tres punts diumenge passat contra el Villarreal B, amb dos canvis obligats per les baixes de Manu García i de Quintanilla, dues posicions que van ocupar Gonzi i Trilles. En atac, l'entrenador grana va donar continuïtat a Robert Simón en atac, però va optar per a posar a Pablo Fernández d'acompanyant en comptes de Carbia. Al mig del camp va mantenir els quatre migcampistes, Ribelles, Fullana, Pedro del Campo i Jannick.El partit va començar molt obert sense un dominador clar, però el Nàstic era l'equip que més perill generava. La primera va ser amb una recuperació de pilota de Fullana al mig del camp que va conduir fins a la frontal on el defensa només el va poder frenar fent-li falta. L'execució va anar a càrrec de Carlos Albarrán, qui va obligar Marcos a estirar-se per enviar la pilota a córner. El Costa Brava pràcticament no trepitjava l'àrea grana, mentre que els tarragonins van tornar a aproximar-se amb perill. Primer una centrada d'Albarrán va acabar amb un remat alt de Pablo Fernández i, després, Joan Oriol va posar a prova el porter del Costa Brava amb un tir potent que va desviar Marcos.Semblava que el Nàstic s'animava cada vegada més, però en una acció aïllada dels locals va arribar el primer gol del partit. Una centrada a l'interior de l'àrea des de la banda esquerra del Nàstic va acabar amb un penal molt rigorós de Fullana. L'àrbitre no va dubtar en assenyalar-lo i Boris va ser l'encarregat d'executar-lo. El llançament va ser molt dolent, amb un xut potent, però molt centrat, que Gonzi va desviar sense problemes, però el rebot va tornar a caure als peus de Boris que, ara sí, no va perdonar. Amb ben poc el Costa Brava es va trobar amb el gol i això va posar nerviós al conjunt d'Agné que, en les accions posteriors, va deixar-se caure en totes les jugades dins l'àrea per provocar un penal, però sense fortuna. Els grana no van abaixar els braços en cap moment, però la sort no els va acompanyar, ja que en el minut 32 Robert Simón va colpejar bé l'esfèrica des de dins l'àrea, amb un xut molt ben col·locat que només el pal va poder refusar. Amb l'1 a 0 es va arribar a la mitja part.La segona meitat, com era previsible, va ser un monòleg del Nàstic que va gaudir de la possessió de pilota i també d'ocasions per empatar el duel, però el gol no va arribar. El Costa Brava estava recollit a camp propi, ben posicionat, mentre que els grana buscaven amb insistència qualsevol forat que els permetés trobar la porteria defensada per Marcos. Agné va moure banqueta aviat, canviant a Fullana per Carbia i el Costa Brava, minuts més tard, també va fer la primera substitució per passar a una defensa de cinc, fent tota una declaració d'intencions, per si no estava prou clar. La possessió era grana, però les ocasions no acabaven d'arribar i Agné va apostar per donar entrada a Bonilla per Ribelles, ja que el partit no requeria més homes defensius. Precisament, el sorià va provar sort amb un xut llunyà que es va perdre per bon poc. En el minut 73, Carbia va provocar la segona groga de Royo que va deixar al Costa Brava amb un home menys, però tampoc la superioritat numèrica sobre el terreny de joc va facilitar l'empat dels tarragonins.Amb l'expulsió, Agné va apostar per fer un doble canvi final, canviant a Pablo Fernández i Marc Trilles per Pedro i Nil, deixant en defensa només un central, Aythami, el qual es va ocupar més de pujar a rematar que de defensar, ja que els locals no passaven de mig del camp. L'entrenador grana va ser valent, i el Nàstic també, però els xuts, que n'hi va haver molts, no agafaven porteria i, quan ho feien, acabaven a les mans de Marcos. La més clara de la segona meitat va ser una canonada de Carlos Albarrán des de l'interior de l'àrea que Marcos va ser capaç de desviar.L'àrbitre va afegir set minuts extra, i Gonzi va pujar a rematar un parell de córners, però per més que ho intentessin els tarragonins, la pilota no entrava. Amb l'1 a 0 es va arribar al final del partit, un resultat massa injust per un equip que s'ho va deixar tot sobre el camp, però que no va poder acabar l'any amb una victòria i encara no sap què és guanyar fora de casa aquesta temporada.