El tècnic de Mequinensa marxa empipat després que la millora del joc no hagi resultat amb victòria

Actualitzada 18/12/2021 a les 18:42

L'entrenador del Nàstic, Raúl Agné s'ha mostrat empipat després d'una nova derrota a domicili, en aquest cas al camp del Costa Brava tot i dominar en el joc «hem sigut dominadors totals del partit, però no ha pogut ser, la falta de gol ens ha penalitzat» i lamenta que «es repeteix la història de molts partits, nosaltres no podem guanyar de forma tan fàcil com ells».Una de les poques notes positives que Agné ha tret del partit ha estat en el joc de l'equip, que ha sigut dominador total en possessió i en ocasions «a nivell de joc ho hem intentat tot per guanyar, però no ha pogut ser» i apunta que «s'estan fent moltes coses bé, una vegada tornats de vacances amb el cap fred buscarem continuïtat». Davant la polèmica arbitral que s'ha viscut aquest partit amb el penal favorable al Costa Brava, Agné no s'ha volgut mullar «està gravat i està clar, valoreu vosaltres».Com a balanç d'aquest 2021 Agné ha volgut destacar que a l'equip «li costa més guanyar que jugar bé». El Nàstic ha tancat els partits com a visitant aquesta primera volta sense sumar els tres punts a domicili i el tècnic de Mequinensa ha lamentat que en aquesta «ens mereixíem la victòria».