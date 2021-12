Tres positius per covid entre jugadors i staff del primer equip del Nàstic

Els infectats tenen simptomatologia lleu i es troben en bon estat de salut

Actualitzada 17/12/2021 a les 16:21

La prova PCR practicada ahir a tots els membres del primer equip del Nàstic, tant jugadors com staff, ha confirmat l'existència de tres positius per covid-19.Després d'aquests resultats, els tres membres han estat aïllats als respectius domicilis seguint les instruccions del protocol sanitari. Els implicats presenten simptomatologia lleu i es troben bé de salut.La resta de membres de la primera plantilla està a plena disposició per disputar l'enfrontament de demà, dissabte, a partir de les 16 hores, al Municipal de Palamós.Segons apunta el club en un comunicat, des de l'inici de l'activitat esportiva del primer equip, el passat mes de juliol, el Gimnàstic de Tarragona ha aplicat els protocols sanitaris i les recomanacions de les autoritats competents; «i així es continuarà fent per seguretat i responsabilitat en la lluita contra la pandèmia».