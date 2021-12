El Nàstic visita Palamós, on el Costa Brava només ha guanyat un partit

El conjunt d'Oriol Alsina ha perdut els últims dos partits disputats com a local i no aconsegueix la victòria a casa des del setembre

Actualitzada 16/12/2021 a les 21:44

El Club Gimnàstic tancarà l'any 2021 lluitant contra el Costa Brava a Palamós. El conjunt dirigit per Oriol Alsina és el penúltim de la lliga amb només 10 punts, aconseguits amb dues victòries i quatre empats. D'aquests partits guanyats, només un ha estat a Palamós i va ser en la jornada 4. Des d'aleshores acumulen cinc partits sense guanyar a Palamós.

Tant Nàstic com Costa Brava arriben al duel després de trencar dues dinàmiques negatives. Els tarragonins van guanyar diumenge passat contra el Villarreal B 1 a 0, deixant enrere els sis partits sense guanyar (amb tres empats i tres derrotes), mentre que els gironins van aconseguir la victòria contra l'Alcoyano 0 a 1, deixant enrere una ratxa de deu partits consecutius sense guanyar –amb nou derrotes– que els va fer caure a posicions de descens a Segona RFEF, lloc on encara es mantenen. Amb tot, cal destacar que els blaugrana compten amb un partit menys, ja que encara han de jugar l'enfrontament contra el Sabadell que es va ajornar per diversos positius de covid en el conjunt barceloní.

Respecte als enfrontaments que ha jugat l'equip d'Oriol Alsina com a local, han aconseguit guanyar 1 a 0 al Cornellà, han empatat contra Sanluqueño i Linense (0 a 0 tots dos) i ha perdut contra Albacete (0-3), Atlético Baleares (1-2), Real Madrid Castilla (0-1) i Linares Deportivo (1-4), l'últim enfrontament que han disputat a casa. Així doncs, dels set partits jugats a Palamós, els blaugrana només n'han guanyat un, n'han empatat dos i han perdut els quatre restants. Unes xifres pràcticament idèntiques als partits celebrats lluny de casa, ja que els d'Alsina han guanyat un duel, el darrer contra l'Alcoyano (0-1), han empatat quatre i han perdut els altres cinc.

L'equip gironí no ha començat amb bon peu la temporada, ja que s'ha mostrat com un equip molt fràgil defensivament i inofensiu de cara a porteria. De fet, el Costa Brava és l'equip que menys gols ha anotat fins al moment, amb set dianes, i és el tercer que més gols ha rebut, amb 23, només per sota de Sevilla Atlético (27), Betis Deportivo i San Fernando (24), i empatat amb l'UCAM Murcia. Està clar que als gironins els està costant adaptar-se al nou camp, ja que sempre que han militat a Segona Divisió B o categories inferiors s'han fet molt forts al municipal de Llagostera, un terreny de joc de gespa artificial i més petit. En canvi, l'estadi de Palamós té unes dimensions més grans i és de gespa natural, dues característiques que perjudiquen el futbol practicat pel conjunt d'Oriol Alsina.

Amb tot, el Costa Brava compta amb jugadors experimentats com és el cas dels exgranes Bruno Perone, gairebé sempre titular, Lucas Viale, qui encara no ha debutat, i David Haro, que acostuma a sortir des de la banqueta, i que se sumen a futbolistes com Xumetra, Juan Forlín i Moussa Sidibé. El màxim golejador de l'equip és Xumetra amb tres gols, les mateixes dianes que els pitxitxis del Nàstic, Edgar Hernández i Fran Carbia, i per darrere hi ha Antonio Romero amb dos gols i Guiu i Galindo amb una. Alsina podria apostar pel duel de dissabte per una defensa de cinc, com ha fet en els últims enfrontaments de lliga, un sistema amb el qual ha pogut aturar la sagnia de gols en contra.