El Nàstic farà pocs moviments en el mercat de fitxatges d'hivern

La situació econòmica limita les altes al club, que està content amb el rendiment de la plantilla en general

Actualitzada 15/12/2021 a les 21:12

El Club Gimnàstic es troba completament centrat en l'últim partit de l'any que es disputarà aquest dissabte a les 16 hores al Municipal de Palamós, contra el Costa Brava. Amb tot, els directius ja comencen a pensar en el mercat d'hivern que s'aproxima, encara que no tenen previst fer molts moviments, seguint la línia de la temporada passada.

La direcció esportiva té clar que dues parcel·les a reforçar són la punta d'atac i el mig del camp, dues posicions on, en alguns moments de la temporada, s'ha anat just. Sense anar més lluny, ara mateix els quatre davanters amb què compta Raúl Agné es troben lesionats o amb molèsties, a banda que les xifres golejadores no acaben de ser les esperades, motiu pel qual el club buscarà un davanter centre en aquest mercat d'hivern que aporti una quantitat de gols més important.

Pel que fa al mig del camp, sembla que els quatre futbolistes més habituals, Ribelles, Fullana, Pedro del Campo i Jannick Buyla comencen a carburar, però una baixa d'un d'ells faria que la situació es compliqués, ja que a la banqueta només hi ha Óscar Sanz, qui encara no ha debutat aquesta temporada, i Javi Bonilla, el lateral esquerre reconvertir a interior.

Per aquests dos motius, el Nàstic centrarà els seus esforços a contractar un migcampista i un davanter. Com que la situació econòmica és complicada, el club té clar que no assumirà molts riscos econòmics i que, per tant, buscarà la millor opció per a cada posició mirant la despesa econòmica i també el rendiment esportiu. Amb aquestes condicions hi apareix Juan Camilo Becerra, davanter de l'Espanyol que es troba cedit a la Ponferradina. El colombià ja va entrar en l'òrbita grana en el passat mercat d'estiu com una de les opcions per reforçar la davantera grana en forma de cessió, però el conjunt perico va preferir cedir-lo a un equip de Segona Divisió. Ara, veient les poques oportunitats amb les quals compta, l'equip blanc-i-blau podria buscar-li una nova cessió.

Interessa Elías Pérez

Pel que fa al mig del camp, un dels futbolistes que podrien arribar a Tarragona en aquest mercat d'hivern seria Elías Pérez. El migcentre té contracte amb l'Extremadura, però la complicada situació econòmica que pateix el conjunt d'Almendralejo podria provocar la marxa d'alguns futbolistes com és el seu cas. Pérez ha disputat 13 partits de les 16 jornades que s'han jugat fins al moment. Amb tot, els extremenys només han disputat 15 partits perquè en un d'ells van decidir fer vaga per expressar el seu malestar contra la directiva, motiu pel qual els van restar tres punts. En aquestes 13 participacions, el migcampista ha anotat quatre gols i ha donat una assistència, unes xifres i una situació que provoquen que més d'un club estigui interessat en aquest jugador. I és que a banda del Nàstic, el San Fernando també és un dels conjunts de Primera RFEF que estaria interessat a fer-se amb els seus serveis. Sigui com sigui, el mercat d'hivern només ha fet que començar.