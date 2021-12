«Hem d'intentar que el futbol a Catalunya sigui del segle XXI i no del XX com fins ara»

El president de la federació catalana i vicepresident de l'espanyola creu que la Primera RFEF millorarà els ingressos de cara als pròxims dos o tres anys

— Aquesta setmana s'ha reunit amb la delegació de Tarragona.

— Hem voltat per tota Catalunya per fer una segona ronda després de la pandèmia per parlar de construir, de present i futur, i del pla de competició. Creiem que, de cara al futur, hem d'intentar modernitzar el pla de competició, el reglament i procurar que el futbol a Catalunya passi a ser del segle XXI i no del segle XX. Vull que tothom pugui opinar sobre aquesta reforma i per això aquesta reunió.

— Com ha de canviar el futbol català per ser del segle XXI?

— N'hem parlat internament, però aquesta és la primera presa de contacte amb clubs i crec que, quan ells sàpiguen el que farem, estaran contents perquè és bo i ells hauran de posar sobre la taula el que és el futbol.

— Per la pandèmia es van crear noves categories com ara la Primera RFEF i la Segona RFEF. Potser alguns equips tenien més a perdre que a guanyar?

— Aquesta reestructuració de la federació espanyola crec que ha estat un encert perquè és molt competitiva, és molt més distreta, es juga més a futbol i penso que és una categoria molt ben acceptada a tot arreu, que té molt audiència televisiva. La Segona RFEF, com és més curta d'equips, també està molt bé i a la Tercera RFEF passarem de 18 o 20 equips a 16, que és un número ideal per no començar tan aviat i tenir jornades de descans per recuperar partits i tenir play-off d'ascens amb condicions. Opino que és un encert la remodelació de categories.

— Alguns clubs critiquen que la Primera RFEF no és sostenible.

— La Primera RFEF és l'avantsala del futbol professional, no és categoria professional, però sí que és una categoria que té molta visibilitat, que és agradable de jugar-la. Hi ha més despeses de viatges perquè vas per tota Espanya, però per l'altra banda també tens més ingressos, potser no són els que tots ens esperàvem, però és el primer any. Amb tot, per ser el primer any sí que hem arribat als ingressos mínims que teníem previstos. Hi ha partides variables, però l'equip que menys cobri rebrà uns 320.000 euros i el que més 430.000 euros, contra els 140.000 que es cobrava a la Segona Divisió B. Sí aquesta categoria s'assenta com està previst que vagi, crec que podrà millorar el que pugui crear per si sola la competició a nivell d'ingressos, cap al segon o tercer any.

— Enguany s'ha viscut un Mollerussa-Getafe a la Copa del Rei.

— És un mèrit de la Real Federación Espanyola de Fútbol (RFEF) aconseguir que un equip de territorial pugui jugar contra un de Primera Divisió. L'altre dia no hi cabia ningú a Mollerussa i, entre la taquilla que fan i els ingressos per participar en la Copa, són importants. Sempre hi haurà un equip territorial que no hagi ascendit que participarà en la primera ronda de la Copa.

— Què opina sobre la situació del Nàstic?

— El Nàstic, de moment, està a la categoria que m'hauria sabut molt de greu que no hagués estat pel tracte personal que tinc amb el seu president i el club. I amb la categoria i la història del Nàstic, estar a Primera RFEF, és el pitjor que li pot passar, a partir d'aquí ha d'anar a millor. Per història, mereix estar a Segona o Primera Divisió i ho desitjo de veritat. No sé què ens passa a Catalunya que no tenim a Primera i Segona la meitat de clubs que tenen altres territorials.

— El futbol femení continua creixent i des de la FCF ajudeu amb campanyes com Orgullosa.

— Les campanyes les hem mantingut sempre, per sobre de la pandèmia. Una de les nostres missions és ajudar econòmicament als clubs modestament com podem. Seguirem amb Orgullosa, però també amb totes les altres campanyes, i de cara a la 2022-23 mirarem si en podem millorar algunes. També cal destacar la campanya de les pilotes, que ens costa molts diners perquè abastim a tots els clubs.

— En més d'una ocasió ha comentat que la selecció de Catalunya podria venir a jugar a Tarragona. En quin estat es troba això?

— A Tarragona encara no hem vingut mai, però estem intentant donar joc a tot Catalunya. Abans sempre havíem jugat a Barcelona, tanmateix l'última vegada vam jugar a Girona i aquesta temporada teníem el partit organitzat a Lleida, però vam haver de suspendre'l quan faltava un mes. Intentarem mantenir el partit a Lleida si les coses van normals, però després ja tocarà Tarragona. Si jo segueixo sent president de la Federació Catalana, la selecció vindrà a Tarragona.

— Es tornarà a disputar la Copa Catalunya?

— Enguany tornarem a començar, la vam deixar deserta perquè les eliminatòries es feien a la pretemporada, però l'any passat va ser molt curta per la pandèmia i, per tant, enguany no s'han pogut fer les finals. Ara estem normalitzant les competicions i, si no passa res, a partir del maig o juny es començaran a fer les prèvies de la Copa Catalunya del 2022-23.

— Amb quins objectius es marca l'últim any de mandat?

— Convocaré eleccions i em tornaré a presentar a la reelecció amb el mateix equip. Per tant, quan toqui anirem a les eleccions i em vaig comprometre que sent jo president no s'apujarà cap euro la quota federativa, tal com he fet en els últims tres anys. Si estic quatre anys més com a president mantindré les quotes federatives sense cap augment.

— Té confiança de cara a la reelecció?

— Total. Crec que tornaré a sortir escollit.