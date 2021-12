El Nàstic arrencarà la temporada 21-22 amb un dèficit d'un milió i mig d'euros

La SAE aprova un pressupost de tres milions per a l'actual campanya amb el compromís d'ampliar el capital amb 2 MEUR

Actualitzada 14/12/2021 a les 22:10

L'Assemblea General d'Accionistes del Nàstic va aprovar els comptes de la temporada 2020-21 així com el pressupost de la campanya 2021-22 en un acte que va tornar al Palau de Congressos, després que la temporada passada s'hagués de realitzar al pavelló del Club Gimnàstic a causa de la pandèmia.

Pel que fa a la temporada actual, la 2021-22, els accionistes de la SAD del Gimnàstic van aprovar un pressupost d'ingressos de 3.023.250 euros i un conjunt de despeses de 4.538.276 euros, un resultat, doncs, que deixa una despesa d'1.515.026 euros. La xifra del dèficit és superior a la que es va tancar l'anterior temporada, que va ser de 340.000 euros amb impostos inclosos. El president de la SAD, Josep Maria Andreu, comentava que «a Primera RFEF hi ha dos models, un per mantenir la categoria i un per buscar l'ascens», i afegia que «si volem mantenir-nos està clar que podem fer-ho amb un milió menys de pressupost, però el nostre objectiu i la nostra obligació és pujar a Segona Divisió A». El president remarcava que «està clar que a Segona Divisió A els ingressos són superiors, ja que només per drets televisius ja són 6 o 8 milions i a Primera RFEF enguany hem rebut 250.000».

És per aquest motiu també que Josep Maria Andreu apuntava que «si aconseguim l'ascens recuperarem aquest dèficit de la temporada actual», però afegia que «en cas de no ascendir, el Consell d'Administració farà una ampliació de capital de dos milions d'euros en les pròximes dues temporades» i garantir així el dèficit zero. De fet, Andreu recordava que «quan vam entrar al consell el 2012 hi havia un dèficit de 7,5 milions d'euros, però tenim clar que, quan nosaltres marxem, deixarem el club amb deute zero».

En el capítol d'ingressos, a banda dels drets televisius, el Nàstic també ha rebut 385.000 euros per venda de jugadors i drets de formació, entre els quals hi ha les operacions de Luis Javier Suárez i Pablo Marí, fitxats pel Granada i l'Arsenal, respectivament. A més dels ingressos d'abonats i taquillatge de partit, que sumen 559.000 euros, entre altres conceptes per enfilar-se fins als 3.023.250. El president grana va detallar que, enguany, el club compta amb 5.770 socis «estem molt contents de la fidelitat i la resposta dels socis», va apuntar Andreu.

Per la seva banda, el director general de la SAE, Lluís Fábregas, desgranava que «en les despeses hi ha el problema del club», i argumentava que «apostem per un model de club que aspiri al màxim, pujar a Segona aquesta temporada». El cost de la plantilla és del 68% del total, al qual cal afegir el del futbol base i el manteniment del club. «Només podem ajustar la despesa un 1%», concretava Fábregas, i deia que «la partida salarial creix enguany perquè l'any passat, amb la pandèmia, vam estar en ERTO i no vam pagar tantes nòmines», a la vegada que remarcava que «no vol dir que enguany tinguem més contractes o que cobrin més».

Confiança en Raúl Agné

Com no podia ser d'altra forma, el president de la SAE va fer un repàs també de la temporada esportiva passada, la 2020-21, que «va acabar amb una derrota a Ibiza que va suposar una decepció màxima» i assegurant que «tenim molta confiança en Raúl Agné i el seu compromís amb el club és total». Amb tot, també avisava que «el balanç al Nou Estadi és bo, però sabem que per estar a dalt hem de guanyar fora de casa, i segur que ho aconseguirem aviat». De la mateixa manera també mostrava tot el suport a Adolfo Baines, tècnic del CF Pobla de Mafumet.