Una davantera en hores baixes

Els quatre jugadors que conformen l'atac del Nàstic es troben amb molèsties musculars o lesionats per l'últim duel de lliga

Actualitzada 13/12/2021 a les 20:22

El Club Gimnàstic no està tenint bona sort pel que fa a les lesions, especialment en la posició de davanter, ja que el tècnic grana, pràcticament cada jornada té un dels quatre atacants de baixa. Pel partit del passat diumenge va haver de recórrer a Robert Simón en punta d'atac acompanyant Fran Carbia per les baixes d'Edgar Hernández i Pedro Martín i les molèsties musculars de Pablo Fernández.

Agné va sorprendre a tots aquest cap de setmana alineant Robert Simón en la punta d'atac juntament amb Fran Carbia, ja que la majoria d'aficionats creien que s'apostaria per Pablo Fernández i Fran Carbia, els únics dos davanters que, aparentment, es trobaven al 100% per a l'important partit contra el líder. Ara bé, Pablo Fernández va haver d'esperar el seu moment des de la banqueta per unes molèsties que des del club s'havia amagat fins a l'últim moment per no donar pistes al rival.

Tot i la contractura al gluti que pateix Pablo Fernández des de dijous, Agné va haver d'apostar per ell en la segona meitat del duel contra el Villarreal B per mirar de decantar el partit a favor seu, i així va ser. Pablo va entrar a l'inici de la segona meitat i pràcticament deu minuts més tard va anotar el primer i únic gol de l'enfrontament a la sortida d'un córner. A més, a l'asturià se'l va veure molt còmode durant tota la segona meitat, sense motius per pensar que patia molèsties.

Ara bé, Raúl Agné va comentar en la roda de premsa posterior al partit que «Pablo ha sortit lesionat i ha fet el gol lesionat», i va detallar que «pateix una contractura al gluti des de dijous», i que «el doctor m'ha dit a l'inici del partit que a Pablo ja li tornava a fer mal». Una altra de les decisions sorprenents va ser la substitució de Fran Carbia al començament de la segona meitat, ja que, aparentment, tampoc semblava que el futbolista de Sant Pere i Sant Pau tingués problemes físics. El tècnic del Nàstic va comentar posteriorment que «hem tret a Carbia perquè és un nano que té molt compromís, però ens va comentar que tenia molèsties al bessó i que no podia continuar».

Sense puntes al 100%

Així doncs, després del partit contra el Villarreal B, Agné no tindrà cap davanter al 100% per al partit d'aquest dissabte contra el Costa Brava, en l'últim partit de l'any, ja que Edgar Hernández ha d'estar unes vuit setmanes de baixa per un arrencament parcial de l'adductor, que es va fer en el partit contra el Cornellà, i Pedro Martín, que podria arribar per duel de dissabte, arrossega una lesió fibril·lar a l'isquiotibial dret que es va produir en el partit de Copa contra el Linares i que, de moment, l'ha tingut apartat contra el Cornellà i el Villarreal B. A aquests dos futbolistes s'uneixen ara els altres dos davanters, Pablo Fernández i Fran Carbia que, tot i que sembla que podran arribar per al partit d'aquest dissabte, podrien fer-ho encara arrossegant algunes de les molèsties.