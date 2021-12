Victòria soferta (1-0)

Un gol de Pablo Fernández deixa els tres punts a Tarragona tot i l'expulsió de Quintanilla

Actualitzada 12/12/2021 a les 14:33

FITXA TÈCNICA

Nàstic: Manu García, Carlos Albarrán, Quintanilla, Aythami, Joan Oriol, Ribelles, Fullana, Pedro del Campo (Bonilla, 90'), Robert Simón (Pol Prats, 87'), Jannick Buyla (Trilles, 82') i Carbia (Pablo Fernández, 46').

Villarreal B: Iker, Migue Leal (Cabrera, 65'), De La Fuente, Pablo Íñiguez, Tasende, Martín Pascual, Del Moral (Collado, 89'), Carlo (Álex Forés, 65'), Lozano, Ahn (Jackson, 65') i Arana.

Gols: 1-0, Pablo Fernández (59').

Àrbitre: Sergio Pérez Muley (col·legi madrileny). Va mostrar la targeta groga als locals Aythami i Buyla; i al visitant De La Fuente. Va expulsar a Quintanilla amb doble groga.

Incidències: Partit disputat al Nou Estadi que va acollir 3.611 espectadors en la jornada 16 de Primera RFEF

El Nàstic ha tancat l'any 2021 al Nou Estadi de la millor manera, amb una victòria contra el líder Primera RFEF, el Villarreal B. Els tres punts es van quedar a Tarragona gràcies a la diana de Pablo Fernández rematant un córner, però els grana van acabar patint de valent per l'expulsió de Quintanilla en el tram final del partit.Davant les absències en atac, Raúl Agné va apostar per repetir l'onze contra l'Atlético Baleares, però amb Aythami a l'eix de la defensa amb Quintanilla, en comptes de Trilles, i amb Robert Simón acompanyant a Carbia en comptes de Pablo Fernández. Un onze que comptava amb els quatre migcampistes, Ribelles, Fullana, Pedro del Campo i Buyla formant un triangle al centre del camp per intentar tenir la pilota, però en els primers minuts de l'enfrontament aquesta va ser controlada completament pel Villarreal B. Tot i aquest domini de la possessió, el filial groguet no gaudia d'ocasions per la bona tasca defensiva tarragonina.La primera oportunitat pel Nàstic va arribar passat el primer quart d'hora quan Buyla va penjar una bona pilota a l'àrea que la defensa va refusar i l'esfèrica va anar als peus d'Albarrán que, de primeres, va provar el xut a porteria, però la pilota va topar en un rival i va sortir desviada. Abans, el Villarreal B havia filtrat un parell de pilotes al cor de l'àrea molt perilloses, però la defensa tarragonina va anticipar-se a totes. Cinc minuts més tard, Buyla i Carbia van completar una bona paret que va deixar al de Sant Pere i Sant Pau dins l'àrea i rodejat de companys va aconseguir fer-se una autopassada per encarar el porter i Robert Simón va intentar arribar abans que ningú per intentar superar Iker, però l'acció va quedar invalidada per fora de joc de l'ex del Badalona.La primera intervenció de Manu García va arribar abans de la mitja hora de partit amb una jugada molt ràpida del Villarreal B que va acabar amb un xut al primer pal d'Arana després de desfer-se de Quintanilla. El tir va acabar a les mans del porter grana. En un altre contraatac dels visitants va estar a punt d'arribar el primer gol, però Pedro del Campo va estar molt atent i ràpid tapant en defensa per bloquejar una passada d'Arana que deixava sol a Ahn davant Manu García. La resposta grana no va trigar a arribar, ja que pràcticament en l'acció següent Buyla va tornar a penjar una bona pilota al segon pal que Aythami va tocar de cap al punt de penal on Carbia va arribar amb tot per xutar, però la pilota va sortir fora. Amb aquesta acció sembla que el Nàstic va posar la por al cos dels visitants que havien estat la primera mitja hora massa còmodes sobre la gespa del Nou Estadi. En una altra jugada, Buyla va posar a provar al porter rival amb un xut potent i ras des de la frontal de l'àrea, que Iker va atrapar sense problemes.Amb el mateix resultat inicial i sense més ocasions de gol es va arribar a la mitja part d'un partit fluix per part dels tarragonins, però més per mèrit del Villarreal B que demèrit del Nàstic. La segona meitat va començar amb un canvi de Raúl Agne, Carbia va deixar el seu lloc a Pablo Fernández i el resultat no va poder ser millor. El Nàstic va començar molt millor en aquest segon temps gaudint d'ocasions bones com una de Robert Simón que es va perdre per ben poc o un xut d'Oriol que només la defensa va poder desviar a córner. Precisament, en aquell córner va ser quan va arribar el primer gol del partit, el de Cambrils va penjar-la al segon pal on Pablo Fernández va saltar més que ningú per posar-la al fons de la xarxa i donar l'avantatge als tarragonins quan encara no s'havia arribat a l'hora de partit.Amb l'1 a 0 el Nàstic va començar a jugar més còmode i els nervis van apoderar-se dels jugadors del Villarreal B que cada vegada buscaven la porteria grana amb més verticalitat. El tècnic visitant va fer una triple substitució per buscar l'empat i un dels nous, Jackson, va estar a punt d'aconseguir-ho en el minut 70 amb un xut al pal que va sorprendre Manu García, que ni va estirar-se. L'ocasió va fer reaccionar al conjunt groguet que va seguir buscant amb insistència la porteria grana, però Aythami i Quintanilla van mostrar-se molt segurs allunyant totes les aproximacions, i això que davant tenien Arana, un davanter molt ràpid i hàbil difícil de cobrir. De fet, el davanter del filial va provocar la segona targeta groga a Quintanilla que va deixar el Nàstic amb un menys en el minut 82'. Agné no va esperar gens i va donar entrada a Trilles per Buyla, per recuperar la defensa de quatre.Amb un home menys el Nàstic no es va dedicar a defensar i va seguir buscant la porteria rival, primer amb una bona combinació de Pablo amb Robert Simón que l'extrem va finalitzar amb un xut al primer pal que va acabar a córner. A la sortida d'aquesta, Oriol va servir en curt per Fullana que va entrar fins a l'àrea conduint l'esfèrica i va acabar amb un xut al primer pal que el porter va tornar a aturar. Per tal de perdre temps Agné va fer dos canvis més, va donar entrada a Pol Prats i Javi Bonilla per Robert Simón i Pedro del Campo. L'àrbitre va assenyalar quatre minuts més on el Nàstic va haver de patir de valent, però va ser capaç d'aguantar el resultat i quedar-se els tres punts per trenar la mala dinàmica que arrossegava i tancar l'últim partit de l'any al Nou Estadi amb una victòria contra el líder.