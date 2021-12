Raúl Agné: «Quan un insisteix i persisteix, al final li acaba arribant el premi»

El tècnic grana va titllar la victòria de «simple», però va catalogar els tres punts d'«importantíssims»

Actualitzada 12/12/2021 a les 18:04

L'entrenador del Nàstic, Raül Agné, estava ahir molt content amb la victòria aconseguida contra el Villarreal B perquè «hem fet un partidàs, del minut 1 al 94, davant el millor equip que ha passat per aquí», deia el de Mequinensa després de l'enfrontament, i afegia que «quan un insisteix i persisteix al final li acaba arribant el premi, i ha arribat en el millor dia, a casa i davant del líder».Ara bé, Agné també avisava que «hem de continuar amb aquesta línia, hem demostrat compromís, que sentim el club i que tenim molt futbol, ara volem donar continuïtat», i argumentava que «la victòria em dona molta alegria perquè veig l'equip content i el president i l'afició també. Però si quan perds és una simple derrota, avui és una simple victòria, però no deixen de ser tres punts importantíssims».L'entrenador comentava que aquest «és un grup molt sa, que té ganes de revertir la situació i fa dies que fan les coses bé». Va desfer-se en elogis cap als quatre migcampistes perquè «teníem molt clar que volíem que el Villarreal B jugués per fora, i –els grana– són jugadors més creatius, però han entès el missatge tècnic i han posat molta voluntat».Agné també va parlar de Fran Carbia, qui «té molt de compromís i sempre ho lluita tot, però ens ha demanat el canvi per unes molèsties al bessó», i de Pablo Fernández va comentar que «va entrar lesionat, i va fer el gol lesionat», i va celebrar que «amb jugadors així es pot fer de tot, estic encantat de la vida». En el cas de Pablo, Agné va anunciar que, des de dijous, té unes molèsties al gluti.