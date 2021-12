El CB Salou s'emporta el derbi davant el CBT (68-50)

Els locals no han donat opció als de Berni Álvarez gràcies al seu encert i ritme en el partit

Actualitzada 12/12/2021 a les 20:50

Desé partit de lliga EBA de la temporada 2021-2022. L'equip arribava amb la baixa de Victor Vinós i el dubte de Kristian Mendes, això significava el retorn de David Fernández al roster de l'equip. Partit molt incòmode per el CBT, on el CB Salou no ha donat opció gràcies al seu encert i la seva intensitat i ritme en el partit. El màxim anotador del partit ha sigut Aragonés amb 13 punts. Orion i Tugores s'han quedat amb 11 punts cadascú. Arribava així la segona derrota de la temporada i el derbi es quedava a Salou.



Començava el partit amb molta intensitat per part dels dos equips, els locals més encertats des de la línia de tres punts i els visitants buscant cistelles properes a l'anella. Tot i això el ritme era pels salouencs, amb un punt més d'energia en aquests instants inicials. Poc encert per part dels dos equips quan s'arribava a l'equador del primer quart, tot i això els de Salou seguien imprimint ritme i intesitat, Berni havia de demanar temps mort després d'un contraatac culminat per Barksdale (14-4). Els jugadors visitants no es sentien gens a gust en el partit, i el Salou es feia amo de la pista. David Fernández amb una acció defensiva aconseguia forçar una falta personal que el portava a la línia, però no podia aconseguia convertir els tirs lliures. Sherif en l'acció següent aconseguia estrenar el seu caseller amb dos punts. S'arribava al final amb un marcador de 16- 6.El segon quart començava també amb moltes impresicions per part dels dos equips, però això afavoria els interessos locals. El partit seguia i els blaus no aconseguien anotar. Arribava per fi l'encert des del triple de la mà de Tugores, però ràpidament Morales contestava. Els visitants tornaven a fer mal en la transició i els blaus (avui de rosa) eren incapaços d'igualar aquest ritme i intensitat. Tugores insistia des del triple però el Salou no donava marge i seguia contestant els triples. Un altre triple d' Aragonés posava a 13 punts als locals i contra les cordes als CBT. L'encert visitant era molt gran i Ewulu amb un altre triple obligava a Berni a demanar temps mort (30- 14). Hoexum s'estrenava des del triple i Orion aconseguia una cistella fàcil després d'una recuperació. Aragonés amb un altre triple no donava marge, en l'acció posterior però cometia falta davant Buscail que aconseguia un 2+1. El ritme del partit era vertiginós, poc a poc els visitants semblaven revifar, una altra acció de Buscail amb assistència de Sherif obligava a Jesús Muñiz a demanar temps mort (33- 24). Els jugadors locals gaudien d'un gran encert i Alaminos convertia un altre triple en la sortida del temps mort. Dues accions més d'encert dels locals deixaven el marcador en un 38- 24 al descans.Sortida del descans amb molta intensitat per part dels dos equips, els locals seguien amb la ratxa des del triple, Ousmane contestava amb una esmaixada i un triple. Els locals no donaven treva i Baltà aconseguia un altre triple que no deixava apropar-se als visitants en el marcador. Després de molta estona Orion aconseguia el primer triple en el seu compte particular per posar el 49- 34 en el marcador. Santiago amb una cistella de mèrit seguia donant avantatge en el marcador i Ousmane en la següent jugada no podia convertir els tirs lliures. Ngomo feia mal per dins i Tugores no podia convertir en la posterior acció. L'avantatge seguia creixent i el CB Salou disposava de dos tirs lliures per posar el màxim avantatge en el marcador (54- 34). Orion aconseguia el seu segon triple, però el ritme del partit era local que jugava molt fàcil en atac. Tot i això Orion amb u altre triple donava esperances a les acaballes del tercer quart. Parcial de 0- 8 per tancar el tercer quart amb un marcador de 54- 42.Els últims 10 minuts arrencaven amb molta energia per part dels visitants que aconseguia una cistella al contraatac, contestada com en tot el partit per un triple local. Malgrat l'embranzida dels tarragonins, el CB Salou no donava opcions de retallar els més de 10 punts d'avantatge. Una cistella d' Aragonés després d'una gran assistència d' Ngomo obligava a Berni a demanar temps mort (60- 44). Les distàncies es feien més grans i el partit es convertia en una anada i tornada que no afavoria als visitants. El partit transcurria amb la mateixa tònica que apartava als de Berni de poder competir la victòria (64- 47) a manca de 2 minuts 42 segons per finalitzar el partit. David Fernández convertia un triple, però el partit ja estava sentenciat. La vicòria es quedaria a Salou.