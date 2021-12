Un Nàstic necessitat de victòries buscarà els tres punts contra el líder

L'imponent Villarreal B arriba al Nou Estadi en una nova ratxa de victòries que li ha servit per recuperar el lideratge

Actualitzada 11/12/2021 a les 19:22

El Nàstic necessita una victòria més que mai. Per la tranquil·litat de l'afició, que torna al Nou Estadi amb el record de l'equip imparable dels primers cinc partits de la temporada a casa, per la tranquil·litat d'Agné a la banqueta i, sobretot, per la tranquil·litat a la classificació. Una derrota més aproparia a fins al fil del precipici, a tocar del descens, un punt on un equip amb aspiracions d'ascendir no hi pot estar.La victòria implica derrotar al líder, una vegada més, com ja es va viure l'anterior jornada a casa davant l'Atlético Baleares. El Villarreal B ha agafat una nova ratxa de victòries que li ha permès recuperar el lideratge tot i ensopegar tres vegades consecutives i amb un partit menys. El filial groguet es mostra com un equip temible i potent i al Nàstic li falta pólvora. Raúl Agné no podrà comptar amb els davanters Edgar Hernández i Pedro Martín per aquest duel, tots dos allunyats del terreny de joc per lesió.El tècnic de Mequinensa buscarà en aquest partit el mateix que davant el Baleares: tenir el control de la pilota. Per aquest motiu l'onze inicial es podria repetir. Manu Garcia estarà a la porteria amb Joan Oriol a l'esquerra, Quintanilla a l'eix defensiu amb possiblement el retorn d'Aythami per aportar veterania i contundència contra els davanters del filial groguet. A la banda dreta se situaria Carlos Albarrán. Al mig del camp hi serien Ribelles i Fullana amb Pedro del Campo i Jannick Buyla per mantenir un centre del camp sòlid, amb un Buyla que podria apropar-se a la mitja punta. En tot cas, Fran Carbia i Pablo Fernández, els dos únics davanters disponibles, estaran al terreny de joc.El Nàstic de Tarragona buscarà els anhelats tres punts aquest diumenge a les 12 hores davant el Villarreal B.