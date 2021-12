CB Salou i CBT s'enfrontaran aquest diumenge en el derbi de la Costa Daurada

Els salouencs, en dinàmica ascendent, reben la visita dels líders de la lliga a casa seva

El Club Bàsquet Salou i el Club Bàsquet Tarragona es veuran les cares aquest diumenge a les 18.15 hores al pavelló de Salou en el marc de la jornada 10 de lliga EBA. El derbi de la Costa Daurada arriba quan els locals es troben en dinàmica ascendent, amb una ratxa de dues victòries que els ha fet recuperar la posició a mitja taula i seguir mirant cap amunt, mentre que els blaus es mantenen líders del grup, amb només una derrota.

«Sempre són partits molt especials, hi ha jugadors que han coincidit amb els dos equips, i ens coneixem d'altres temporades», deia el tècnic del CBT, Berni Álvarez, en la trobada d'entrenadors, qui afegia que «segurament serà un partit que, a nivell de preparació, pugui influir més el tema mental i anímic que no pas el tàctic», una afirmació que compartia l'entrenador del Salou, Jesús Muñiz: «Són partits on la part emocional és molt fàcil de treballar, perquè és un duel més motivador», i afegia que «abans d'acabar l'any tenim dos duels i els hem d'aprofitar per acabar bé».

El derbi de la Costa Daurada arriba després d'una setmana d'aturada de la lliga, una pausa que ha jugat a favor dels cebetistes «hagués estat un problema jugar el passat cap de setmana perquè tenim dos jugadors lesionats i alguns amb molèsties i anàvem molt curts de gent», admetia Berni, qui posava en dubte que Cristian o Víctor poguessin arribar pel partit d'aquest diumenge i, si ho fan, «les condicions no seran les més bones». Per la seva banda, el Salou ho farà sense baixes i després de trencar una mala ratxa de resultats, encara que «no vam guanyar partits, però a nivell de treball sempre hem estat bé», defensava Muñiz, qui recordava que «el primer cop de realitat quan vam pujar a EBA ens el va donar el CBT amb una victòria per 40 punts de diferència», però ara «aquella distància entre els dos equips ja no existeix, encara que això no vol dir que el partit es pugui decidir per molta diferència per un o l'altre conjunt».

Sobre el rival, l'entrenador del CBT destacava «l'alt nivell dels bases, que a lliga catalana ja van decidir el partit, i el joc interior que és dels més complets de la lliga», per la seva banda, des de Salou remarquen «l'ADN guanyador, estan fent una temporada pràcticament immaculada, semblant a la de fa dos anys quan només van perdre tres partits. Enguany hi ha duels on sembla que no tinguin cap opció, però els acaben guanyant».

En aquesta línia, Berni es mostrava molt content amb el rendiment del seu equip, ja que «tenim jugadors que han debutat enguany a EBA i altres que és la primera temporada al CBT, però són un grup molt competitiu i estem preparats per jugar qualsevol mena de partit». Pel costat dels salouencs, Muñiz assenyalava que «aquest any anem per un objectiu més ambicions i aquesta part mental és més exigent, però estic molt content perquè en cap moment hem abaixat els braços i seguim treballant per arribar al que ens marquem».