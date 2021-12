Arriba el Villarreal B, líder del grup i amb un partit menys que la resta

El filial groguet és un dels conjunts més regulars i perillosos de la Primera RFEF i compta amb un dels pitxitxis de la lliga, Arana

Actualitzada 09/12/2021 a les 20:49

El Villarreal B visitarà aquest diumenge a les 12 hores el Nou Estadi per jugar contra el Nàstic el partit corresponent a la jornada 16 de la Primera RFEF. Tal com va succeir en l'última jornada disputada al Nou Estadi, els tarragonins rebran al líder de la lliga, ja que fa dues setmanes ho era l'Atlético Baleares, però ara el filial groguet ha recuperat la primera posició. A més, també ho farà amb el pitxitxi del grup, Carlos Arana, qui suma set gols i empata com a màxim golejador amb Dioni, de l'Atlético Baleares, i Álvaro Romero, de l'Algeciras.

El Nàstic tindrà un partit molt complicat aquest cap de setmana, ja que el Villarreal B està sent un dels conjunts més regular de la lliga que li ha permès ser líder del grup pràcticament des que va començar el campionat. De fet, en les tres primeres jornades va mantenir un lideratge compartit, i des de la quarta fins a la 13 va mantenir-se líder en solitari, tot i encadenar tres derrotes consecutives en les últimes tres jornades contra Real Madrid Castilla (2-1), Alcoyano (0-1) i Linares (2-1). Però encadenar un quart partit sense puntuar, en aquest cas perquè es va haver de suspendre el duel contra el Castellón per diversos positius de covid-19 a l'equip orellut, va provocar que l'Atlético Baleares els avancés a la classificació.

Després del descans, el filial groguet va guanyar contra el Linense (1-2) i contra el Barça B en l'últim partit de lliga (3-0), així que sembla que després de l'ensopegada, els groguets han tornat al camí de la victòria. A més, en aquesta última jornada disputada van aconseguir recuperar la primera plaça de la lliga per la derrota de l'Atlético Baleares.

El conjunt dirigit per Miguel Álvarez és el que més gols ha anotat fins al moment i el que menys n'ha rebut. Els groguets han marcat 28 gols en 14 partits, quatre més que Atlético Baleares i Andorra, els següents equips que més anoten, i n'ha rebut només nou, amb una mitjana de 0,64 gols per enfrontament, és a dir, inferior a un gol per partit. De fet, dels 14 partits que ha jugat fins al moment, el Villarreal ha mantingut la porteria a zero en set, ha encaixat només un gol en cinc i n'ha rebut dos en els altres dos enfrontaments restants.

Entre els perills del filial groguet hi ha el pitxitxi de la lliga Carlos Arana, ben complementat coreà Ahn i pel rus Iosifov, tots dos amb tres gols. Qui no podrà jugar serà Aitor Gelardo, el mig va ser expulsat contra el Barça B. Com és habitual en els filials, es tracta d'un equip molt jove i amb molt potencial per acabar triomfant en categories superiors. És un conjunt amb bon tracte de pilota i al qual també li agraden les transicions ràpides en atac. Sense dubte, es tracta d'un dels millors equips de Primera RFEF, ja que malgrat la joventut de la plantilla, s'han adaptat a la perfecció a una categoria molt igualada i on la veterania també és un grau molt important per sumar punts. Dues de les tres úniques derrotes de l'equip han arribat a domicili, igual que l'únic empat, zero a zero al camp de l'Atlético Baleares.