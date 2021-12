Edgar Hernández serà baixa per als dos últims enfrontaments de l'any

El davanter de Gavà pateix una lesió fibril·lar a l'adductor dret que el tindrà apartat de l'equip fins al 2022

Actualitzada 08/12/2021 a les 20:13

Edgar Hernández s'ha tornat a lesionar. El davanter del Gimnàstic va patir un nou contratemps en el darrer partit de lliga disputat fins al moment, diumenge passat a Cornellà, una lesió que el tindrà apartat de l'equip fins al 2022.

Edgar va patir una dura entrada de Mancuso en el minut 38 de partit. El davanter va haver de ser atès pels metges i Raúl Agné no va dubtar en fer la primera substitució sense esperar a veure com estava el de Gavà. «És una lesió greu, li han travat la cama i se li ha obert l'adductor», lamentava el tècnic grana després del partit contra el Cornellà que va acabar amb empat a zero, i afegia que «Edgar és un jugador molt important per nosaltres i serà una baixa sensible».

Finalment, sembla que la lesió no serà tan greu com es podia pensar en un primer moment, ja que el davanter pateix una lesió fibril·lar a l'adductor dret que, aproximadament, el privarà de jugar els últims dos partits de l'any, contra Villarreal B i Costa Brava, però que tot fa pensar que estarà al 100% per al primer partit del 2022, el 9 de gener contra l'Albacete.

L'ex del Sabadell està sent un dels futbolistes més destacats del conjunt tarragoní, però les múltiples lesions no l'estan permetent gaudir de la continuïtat que s'està guanyant amb les seves actuacions. Edgar va començar la temporada amb una lesió de genoll que el va fer començar per darrere dels seus companys. Una vegada recuperat, va guanyar-se la titularitat ràpidament, tot i això, una nova lesió, ara a l'altre genoll, en el duel del 3 d'octubre contra l'Andorra el va tornar a la banqueta. El davanter va reaparèixer dues jornades després, contra el Castellón, on va entrar des de la banqueta i va anotar el gol de l'empat. En el següent enfrontament, contra el Linares, va tornar a la titularitat, tanmateix passada la primera mitja hora de partit va tornar a lesionar-se i va ser substituït. En aquella ocasió patia un pinçament del menisc sense ruptura i una subluxació de ròtula que el va obligar a perdre's els partits contra Sevilla Atlético, San Fernando i UCAM.

Pendent de més proves

Després de superar la tercera lesió de la temporada, va reaparèixer contra l'Algeciras, on va entrar de suplent, i també va tenir minuts contra l'Atlético Baleares, per acabar sent titular contra el Cornellà, enfrontament en el qual va tornar a caure lesionat passada la primera mitja hora de partit. Ara, aquesta lesió fibril·lar a l'adductor farà que Agné no pugui comptar amb ell pel duel de diumenge contra el líder de la Primera RFEF, el Villarreal B, i, molt probablement, tampoc ho pugui fer en l'últim partit de l'any, contra el cuer del grup, el Costa Brava. Ara bé, caldrà esperar a les proves mèdiques que se sotmetrà avui el davanter per conèixer el grau d'aquesta lesió fibril·lar, encara que sembla probable que el jugador estigui recuperat pel 2022.