Karim L'Koucha debuta amb el Nàstic

L'extrem ascendit enguany de la Pobla de Mafumet va estrenar-se diumenge amb la samarreta tarragonina en el duel a Cornellà

Actualitzada 06/12/2021 a les 20:49

Karim L'Koucha era un dels pocs futbolistes del Nàstic que encara no havia debutat aquesta temporada amb el conjunt de Raúl Agné, però l'entrenador grana va apostar per fer-lo debutar aquest cap de setmana en el partit contra el Cornellà.

Raúl Agné va sorprendre els aficionats tarragonins donant l'oportunitat al jove extrem que enguany ha pujat al primer equip provinent de la Pobla de Mafumet, el filial. Va sorprendre perquè la decisió va arribar just un partit després que el tècnic decidís no convocar-lo pel partit de Copa del Rei contra el Linares Deportivo, un escenari que semblava més apropiat perquè l'extrem debutés. Karim va començar sent un dels jugadors més utilitzats pel de Mequinensa durant la pretemporada, però quan va començar la lliga va quedar-se al marge fins al punt de veure des de la banqueta i, a vegades, fora de la convocatòria, els 14 partits de lliga i la primera –i última pel Nàstic– ronda de la Copa del Rei.

Ara bé, a la jornada 15 va arribar l'oportunitat per al marroquí. Agné va donar-li entrada al terreny de joc al minut 81 al lloc de Bonilla, és a dir, ocupant la banda esquerra de l'atac tarragoní, una posició en la qual Karim se sent molt còmode. El futbolista va sortir amb el partit empatat a zero per tal de buscar alguna jugada individual que permetés al Nàstic sumar els tres punts i, en la primera pilota que va tocar, així ho va intentar.

Karim va baixar una pilota aèria, va encarar al seu defensor i es va dirigir fins a línia de fons on, intentant driblar la seva marca, li va acabar rebotant la pilota a ell i l'acció va acabar amb servei de porteria. Una primera acció que va demostrar que l'extrem va sortir al camp a reivindicar-se i a guanyar-se més minuts, però en el temps que restava al partit, Karim no va poder demostrar gaire cosa més, ja que el joc es va convertir, encara més, en una constant de pilotades cap a una àrea i cap a l'altre, un estil que no beneficia gens al futbolista format a la pedrera grana. El jugador va aconseguir debutar diumenge passant per davant de Pol Ballesteros, Pol Prats o Jannick Buyla, tres futbolistes que també esperaven el seu moment per entrar en el terreny de joc, però que no va arribar contra el Cornellà.

Falten tres per estrenar-se

Amb el debut de Karim L'Koucha ja només resten tres jugadors més per estrenar-se amb la samarreta grana. Un d'ells és Venetikidis, qui és poc probable que debuti, ja que el seu rol a l'equip és el del tercer porter, per tal que el conjunt grana pogués disposar d'una fitxa més per a competir en lliga. L'altre futbolista que, de moment, té pocs números per a debutar és Cirkovic. L'extrem va arribar aquesta temporada a Tarragona procedent del Macva Sabac, de la segona divisió de Sèrbia. El futbolista fa poc que compta amb tota la documentació en regla per poder debutar, però Agné ja va comentar que ara necessita l'alta competitiva. Finalment, el tercer per debutar és Óscar Sanz, qui té dorsal de la Pobla de Mafumet, però és futbolista del primer equip i encara no ha tingut cap oportunitat de demostrar la seva vàlua aquesta temporada amb el primer equip dels tarragonins.