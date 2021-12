Eduardo Loma-Ossorio Gómez, nou president del CF Pobla de Mafumet

El nou mandatari ha dit que «treballarem per situar el club el més amunt possible»

Actualitzada 06/12/2021 a les 11:42

Vicepresident econòmic: Juan Aliaga

Vicepresidenta social i màrqueting: Ana Aceituno

Vicepresident esportiu: Kiko López i Juan Muñoz

Serveis Centrals: Lluís Tatay Durán i Martí Miravete

Secretari: Helder Moya

La candidatura encapçalada per Eduardo Loma-Ossorio Gómez és la guanyadora de les eleccions a la presidència del CF Pobla de Mafumet.Eduardo Loma-Ossorio Gómez, té 40 anys, és tarragoní i és el 18è president del CF Pobla de Mafumet. «Agafo amb molta motivació el repte d'assumir la presidència del club, ho faig envoltat d'un bon equip. Tanmateix vull donar les gràcies a l'anterior president i junta directiva pel treball realitzat», ha assegurat en les seves primeres paraules com a màxim responsable de l'entitat pobletana.Juntament amb el nou president, la nova junta directiva està formada per:Eduardo Loma-Ossorio Gómez presidirà el seu primer partit, el dissabte 11 de desembre, el derbi tarragoní el CF Pobla de Mafumet-FC Ascó. «Treballarem per assolir objectius ambiciosos, de situar al club el més amunt possible i sobretot, intentant que tothom se senti partícip de la nostra entitat», ha conclòs el president.