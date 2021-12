Empat que no satisfà a ningú (0-0)

Cornellà i Nàstic empaten en un duel igualat quant a ocasions en el qual els tarragonins han anat de més a menys

Actualitzada 05/12/2021 a les 22:02

Fitxa tècnica

Cornellà: Lucas Anacker, Unai Albizua, Borja García, Zalaya, Rulo, Albert Dorca (Andreu Hernández, 81'), Mancuso, Eloy Gila, Pipo, Chiki i Gonpi (Sascha, 75').

Nàstic: Manu García, Carlos Albarrán, Trilles, Quintanilla, Joan Oriol, Carbia, Ribelles, Fullana (Pedro del Campo, 56'), Bonilla (Karim, 82'), Pablo Fernández i Edgar (Robert Simón, 38').

Àrbitre: Gorka Etayo Herrera (col·legi basc). Va mostrar la targeta groga als locals Dorca, Mancuso, Sascha; i al visitant Manu García.

Gols: Sense gols.

Incidències: Partit disputat al Nou Municipal de Cornellà corresponent a la jornada 15 de Primera RFEF.

El Nàstic no passa de l'empat a Cornellà on els tarragonins es van adaptar al terreny de joc i van buscar constantment la pilotada en llarg per les característiques de la gespa artificial. Amb aquest empat sense gols els grana trenquen la mala dinàmica de dues derrotes consecutives en lliga, però continuen sense sumar tres punts lluny del Nou Estadi. Un altre dels aspectes negatius va ser la lesió d'Edgar Hernández que sembla greu.L'entrenador grana va apostar per al duel a Cornellà per la mateixa defensa que va jugar l'últim partit de lliga contra l'Altético Baleares, amb Manu García a porteria, Albarrán i Oriol en els laterals i Trilles i Quintanilla a l'eix de la defensa. Al mig del camp va mantenir a Ribelles i Fullana, però en bandes va situar a Carbia per la dreta i Bonilla per l'esquerra per ubicar en punta a Pablo Fernández i Edgar Hernández. El partit va començar molt obert i, de fet, en tota la primera meitat no va haver-hi un dominador clar, ja que tots dos conjunts s'alternaven el control del partit. El primer en gaudir d'una ocasió va ser el Cornellà a la sortida d'un córner que va acabar amb un remat lleugerament desviat. La resposta grana no es va fer esperar amb un xut de Pablo Fernández des de la frontal que Lucas Anacker va atrapar sense problemes.Després d'aquest inici amb moltes anades i vingudes, el Cornellà va tenir el control de l'esfèrica i el Nàstic s'encarregava de tancar molt bé els espais i pressionar en zona alta per evitar jugades ofensives locals i generar perill robant la pilota a prop de la porteria rival. Al minut 26 Joan Oriol va generar una bona jugada ofensiva per banda esquerra que va acabar amb una passada rassa al segon pal molt perillosa que cap davanter grana va aconseguir rematar i la pilota es va perdre fregant el pal. Tres minuts després, per la mateixa banda, Fullana va buscar en llarg a Pablo Fernández que la va posar a l'àrea perquè Edgar rematés, però el defensa va anticipar-se bé i la va enviar a córner. En aquest servei de cantonada el Nàstic va tenir el primer gol del partit amb una jugada assajada al segon pal que Trilles va enviar, de cap, a la frontal de l'àrea petita on Ribelles va rematar alt.En el tram final de la primera meitat Agné va veure's obligat a moure banqueta per una falta de Mancuso sobre Edgar que va deixar al de Gavà tocat. El tècnic grana no va voler arriscar-se i va canviar-lo immediatament per Robert Simón. Amb l'entrada de l'extrem, Carbia va recuperar la posició de davanter centre juntament amb Pablo Fernández. Quan el partit ja encarava el descans, Fullana va tenir una gran ocasió per fer el primer després d'una centrada de Robert Simón des de la dreta, però el migcampista no va impactar bé amb l'esfèrica. L'última ocasió de la primera meitat va ser per als locals, que van gaudir de molts córners tots ben defensats pels tarragonins.A la segona meitat ha sortit millor el Cornellà que ha gaudit de bones ocasions de gol. En el primer minut la defensa tarragonina ha hagut d'enviar a córner una centrada molt perillosa dels locals, que van estar a punt d'encetar el marcador amb la jugada més clara del partit. La va conduir Chiki que es va endinsar a l'àrea i Manu García va ser capaç d'aguantar-lo bé per guanyar-li la partida. Abans, Pablo Fernández va ser més murri que ningú per endur-se la pilota en una jugada rocambolesca en la qual va aconseguir treure un xut a porteria que va sortir fregant el travesser.Agné va moure banqueta i va donar entrada a Pedro del Campo al lloc de Fullana, però la presència del l'ex de l'Olot pràcticament no va notar-se, ja que el joc va consistir en pilotades llargues per part de tots dos conjunts que no aconseguien imposar la seva llei i, per tant, tampoc generar ocasions de perill. Bonilla va acabar en una centradaxut una jugada ofensiva dels tarragonins en una mala definició, ja que al segon pal hi havia sol Robert Simón. Ja en els últims deu minuts de partit, Agné va fer debutar a Karim que, tot i posar-hi moltes ganes sobre el verd, pràcticament no va tenir temps d'oferir res.Poca cosa més va oferir el partit que va acabar amb el mateix resultat inicial i que no satisfà a cap dels dos conjunts que veuen com el descens s'acosta dos punts més que la jornada anterior i que la zona alta de la classificació continua allunyant-se. Ara mateix, el Nàstic ocupa la tretzena posició amb 20 punts, quatre per sobre del descens i quatre per sota del play-off d'ascens a Segona Divisió.