Agné: «Estem fent les coses molt millor que quan guanyàvem»

El tècnic grana es mostrava content amb el partit ofert pels seus i per trencar la ratxa de dues derrotes

Actualitzada 05/12/2021 a les 21:57

Raúl Agné ademtia, després del partit contra el Cornellà, que «en camps com aquests no pots fer el tonto, el mínim detall decanta el partit i crec que hem acabat millor que ells», i afegia que «veníem de dues derrotes seguides i era important trencar això, ara el donem per mig bo perquè trenquem la mala ratxa i ens hem adaptat molt bé al camp, que no és fàcil». El de Mequinensa també defensava que «en els últims partits fem coses molt millor que quan guanyàvem, contra el Baleares vam fer més bé les coses que contra el Sabadell, però aleshores ens tocava guanyar», i argumentava que «el més important era no encadenar la tercera derrota consecutiva».Sobre el camp, Agné es va mostrar molt crític, ja que, per ell, «si es vol professionalitzar una categoria no pots jugar en camps com aquest, les condicions no són les millors». Finalment, el tècnic també va parlar sobre la lesió d'Edgar Hernández, de qui comentava que «és una lesió greu, li han travat la cama i se li ha obert l'adductor, és un jugador massa important per perdre'l».