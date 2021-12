Duel a Cornellà amb ressaca després dels partits de Copa del Rei

Barcelonins i tarragonins van quedar eliminats de la competició dimecres, però ara hauran de recuperar-se per la lliga

Actualitzada 02/12/2021 a les 21:36

El Club Gimnàstic visitarà aquest diumenge a les 19 hores el Municipal de Cornellà, per enfrontar-se a un equip que també va jugar la primera ronda de la Copa del Rei dimecres i que es troba només tres punts per sota dels tarragonins. El Cornellà és un conjunt que, per norma general, tendeix a guanyar o a perdre el partit, però no a empatar-lo. De fet, dels 14 enfrontaments que s'han disputat fins ara, els verds n'han guanyat cinc, n'han perdut vuit i n'han empatat només un.

Cornellà i Nàstic arriben al duel en una dinàmica força similar, ja que tots dos conjunts han perdut els dos últims partits de lliga, els barcelonins ho van fer contra l'Alcoyano (2-0) i el Sevilla Atlético (1-2), mentre que els tarragonins van fer exactament el mateix contra Algeciras (1-0) i Atlético Baleares (1-2). A més, tots dos conjunts van ser eliminats dimecres de la Copa del Rei, això sí, el Nàstic en un partit amb més desgast, ja que l'eliminatòria va anar fins al llançament de penals, és a dir, després es van jugar més de 120 minuts. Per la seva banda, el Cornellà va ser eliminat contra el Talavera en els 90 minuts reglamentaris (2-0).

Pel que fa als duels disputats a Cornellà, els locals han sumat deu punts gràcies a les tres victòries contra Algeciras (4-0), Real Madrid Castilla (1-0) en la jornada set i Albacete (1-0) en la nou i a l'empat contra el Castellón de la cinquena jornada. Per contra, els verds han perdut uns altres tres partits, contra Baleares (0-3) en la primera jornada, Sabadell (0-1) en l'onzena, i contra el Sevilla Atlético (1-2) en la tretzena. Per tant, els de Raúl Casany, no guanyen a casa des del 24 d'octubre, quan van aconseguir la victòria per la mínima contra l'Albacete.

Malgrat que fa més d'un mes que els locals no guanyen, a Cornellà arriba un equip que encara no ha guanyat fora de casa en el que va de lliga, el Nàstic, fet que provocarà un xoc de dinàmiques similars, com va succeir contra Sevilla Atlético i San Fernando, però Agné confia que, aquesta vegada, caigui en favor del Nàstic. Entre els homes destacables del Cornellà hi ha l'exgrana Eloi Gila, el veterà Borja García a l'eix de la defensa, el mig Albert Dorca i els golejadors Chiki, amb quatre dianes, Moha Traoré i Victor Fernández, amb dues.