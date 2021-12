Una Copa per desconnectar de la lliga

El Nàstic visita avui a les 20.30 hores l'estadi municipal de Linarejos per disputar la primera ronda de la competició del 'KO'

Actualitzada 01/12/2021 a les 07:47

El Gimnàstic de Tarragona disputarà avui la primera ronda de la Copa del Rei i ho farà a l'estadi municipal de Linarejos, on jugarà contra el Linares Deportivo. El duel arriba en un moment complicat per al conjunt de Raúl Agné que encadena cinc partits sense guanyar, amb dues derrotes en els dos últims enfrontaments que ha disputat. Per aquest motiu, la Copa pot servir als tarragonins com a punt d'inflexió, ja que la dinàmica arrossegada fins ara no serveix per a res, però una victòria permetria recuperar els ànims i la moral d'un equip que ha passat de lluitar per les primeres places a la lliga a la tretzena posició.

Linares i Nàstic ja s'han vist les cares aquesta temporada, va ser en la jornada 9 quan els de Linarejos van visitar el Nou Estadi, on els tarragonins es van imposar, no sense dificultats, per 3 gols a 1. El partit que es viurà avui serà completament diferent del del passat 24 d'octubre, ja que, primer de tot, es jugarà al municipal de Linarejos, i el Nàstic, lluny de casa, no està sent gens fiable. En segon lloc, el Linares va arribar al Nou Estadi com un equip vulnerable defensivament, amb només una victòria i tres empats, sumant cinc derrotes. Ara, els de Castella i Lleó arriben al duel després d'encadenar tres victòries consecutives, dues d'elles a casa contra rivals molt importants com són Villarreal B (2-1) i Real Madrid Castilla (1-0), i entremig, va derrotar al Costa Brava per 1 gol a 4.

Una dinàmica completament oposada a la dels tarragonins que des de la victòria contra el Linares, ha encadenat dos empats i tres derrotes.

L'enfrontament d'aquesta nit es preveu molt igualat i, malgrat les posicions a la lliga, el Nàstic és tretzè i el Linares setzè (en descens), els locals parteixen amb un lleuger avantatge per aquesta ratxa dels últims partits. Amb tot, el Nàstic sortirà a lluitar per la classificació per a la segona ronda de la Copa del Rei, la qual es disputarà entre el 14 i el 16 de desembre. Com ja va passar en l'eliminatòria de Copa del Rei entre el Nàstic i l'Olot, la temporada 2019-2020, els tarragonins arriben després d'encadenar dues derrotes seguides, motiu que els donarà un plus més per lluitar per la victòria. A més, el fet de no haver guanyat cap partit, encara els posa un punt més de tensió. El duel contra els de la Garrotxa es va disputar al Nou Estadi i Amang va donar la victòria als locals amb un doblet a la pròrroga. Ara, el partit serà fora de casa, però aficionats i jugadors confien que el Nàstic també pugui aconseguir la victòria per tornar a competir a la lliga trencant la dinàmica de no guanyar fora de casa i la mala ratxa de les darreres cinc jornades.

Sortir a competir

Agné va deixar clar ahir en roda de premsa que no repartirà minuts entre els seus jugadors sense sentit, sinó que farà alguns canvis en l'onze titular, però sempre per «sortir a competir, no per donar oportunitats». Per aquest motiu, l'alineació probable del Nàstic per aquesta nit serà la formada amb Gonzi a la porteria, Carlos Albarrán en el lateral dret, Pol Domingo i Marc Trilles a l'eix de la defensa, Nil Jiménez en el lateral esquerre, Ribelles i Pedro del Campo al mig del camp, Robert Simón per la banda dreta, Fullana per l'esquerra i, a dalt, Pablo Fernández i Edgar Hernández. Una alineació amb força presència de suplents, però molts d'ells que han estat titulars en aquest inici de temporada i que han respost correctament quan se'ls ha necessitat. Per la seva banda, el Linares tampoc voldrà renunciar a la següent ronda de la Copa, menys jugant a casa, però el tècnic també haurà de gestionar els minuts de descans, ja que el pròxim partit de lliga serà contra el Betis Deportivo, rival directe en la lluita per la permanència que es troba set punts per sota i que amb una victòria els deixarien a 10 punts.