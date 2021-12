Comença el partit!

Barreja de titulars i suplents

Agné ja va avisar que no regalaria minuts i que l'equip que sortís seria molt competitiu. En aquesta línia, ha optat per donar la titularitat a Gonzi a la porteria i la resta d'integrants són una barreja de titulars, com ara Aythami, Ribelles, Carbia o Del Campo, i suplents, però que també han estat titulars en alguna ocasió com Pol Domingo i Nil Jiménez